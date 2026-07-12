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"Veníamos en el aire": Revelan qué pasó minutos antes del accidente de rapidito en El Durazno

“Nos vas a matar”, fue la advertencia que, según una pasajera, un usuario le hizo al conductor del rapidito minutos antes del accidente del rapidito en la CA-5

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 18:53
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Una de las pasajeras que viajaba en el bus que se accidentó en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, relató los momentos de angustia que vivieron minutos antes del volcamiento que dejó, de forma preliminar, siete personas heridas.

 Foto: Cortesía
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Según la mujer, quien se trasladaba en la unidad junto a dos niñas, antes de la tragedia algunos pasajeros le pidieron al conductor que redujera la velocidad; sin embargo, aseguró que la petición no fue atendida y poco después ocurrió el accidente.

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"Fue algo horrible, venía con mis tiernas, estaba brisando y él venía en exceso de velocidad. Un muchacho, yo escuché que le dijo: 'vos nos vas a matar', cuando ya sentíamos que estábamos en el aire", relató la pasajera.

 Foto: EL HERALDO
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"Veníamos en el aire. Yo solo pregunté por mis criaturas, gracias le doy a mi Dios que me las guardó, porque ellas venían en el asiento de atrás", expresó.

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Tras el impacto, la pasajera aseguró que pensó en sus hijas y agradeció haber salido con vida del accidente. "Dios me dio una segunda oportunidad. Nunca había experimentado algo así, es un susto horrible; solo salimos con unos rasguños", manifestó.

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La mujer también contó que algunos pasajeros resultaron afectados por el fuerte movimiento de la unidad y que incluso un menor iba con fuertes heridas. "Un niño dijo que le dolía la columna", señaló.

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De acuerdo con su relato, el conductor no logró detener la marcha antes del volcamiento. "Él no se detuvo y cuando menos acordamos estábamos en el suelo. No sé cómo estamos contando mi versión", agregó.

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El accidente ocurrió la tarde de este domingo en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, cuando un rapidito con pasajeros perdió el control, saltó la mediana y terminó en el carril contrario.

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La unidad, que según información preliminar pertenece a la ruta de La Paz y se dirigía desde Tegucigalpa hacia la zona norte del país, quedó atravesada en la vía que conduce hacia la capital hondureña.

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Producto del accidente, cuerpos de socorro trasladaron a los heridos a centros asistenciales. Hasta el momento, el Hospital Escuela confirmó el ingreso de dos personas: Henry Roberto Torres, de 54 años, y Sonia Vilma Bejarano, de 61 años, ambos con diagnóstico de trauma craneoencefálico moderado.

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