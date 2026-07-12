"Veníamos en el aire": Revelan qué pasó minutos antes del accidente de rapidito en El Durazno

Una de las pasajeras que viajaba en el bus que se accidentó en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, relató los momentos de angustia que vivieron minutos antes del volcamiento que dejó, de forma preliminar, siete personas heridas.
Según la mujer, quien se trasladaba en la unidad junto a dos niñas, antes de la tragedia algunos pasajeros le pidieron al conductor que redujera la velocidad; sin embargo, aseguró que la petición no fue atendida y poco después ocurrió el accidente.
"Fue algo horrible, venía con mis tiernas, estaba brisando y él venía en exceso de velocidad. Un muchacho, yo escuché que le dijo: 'vos nos vas a matar', cuando ya sentíamos que estábamos en el aire", relató la pasajera.
"Veníamos en el aire. Yo solo pregunté por mis criaturas, gracias le doy a mi Dios que me las guardó, porque ellas venían en el asiento de atrás", expresó.
Tras el impacto, la pasajera aseguró que pensó en sus hijas y agradeció haber salido con vida del accidente. "Dios me dio una segunda oportunidad. Nunca había experimentado algo así, es un susto horrible; solo salimos con unos rasguños", manifestó.
La mujer también contó que algunos pasajeros resultaron afectados por el fuerte movimiento de la unidad y que incluso un menor iba con fuertes heridas. "Un niño dijo que le dolía la columna", señaló.
De acuerdo con su relato, el conductor no logró detener la marcha antes del volcamiento. "Él no se detuvo y cuando menos acordamos estábamos en el suelo. No sé cómo estamos contando mi versión", agregó.
El accidente ocurrió la tarde de este domingo en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, cuando un rapidito con pasajeros perdió el control, saltó la mediana y terminó en el carril contrario.
La unidad, que según información preliminar pertenece a la ruta de La Paz y se dirigía desde Tegucigalpa hacia la zona norte del país, quedó atravesada en la vía que conduce hacia la capital hondureña.
Producto del accidente, cuerpos de socorro trasladaron a los heridos a centros asistenciales. Hasta el momento, el Hospital Escuela confirmó el ingreso de dos personas: Henry Roberto Torres, de 54 años, y Sonia Vilma Bejarano, de 61 años, ambos con diagnóstico de trauma craneoencefálico moderado.