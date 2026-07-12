"Sin paso a la capital": largas filas en la CA-5 tras accidente en El Durazno

Un bus de la ruta La Paz-Tegucigalpa volcó este domingo en la CA-5, a la altura de El Durazno, dejando al menos siete personas heridas y provocando tráfico pesado en la zona al quedar obstaculizados los carriles de acceso a la capital de Honduras.
La unidad quedó atravesada sobre el carril de ingreso a Tegucigalpa, provocando un fuerte congestionamiento vehicular.
Las lluvias y el pavimento mojado serían una de las causas que habrían provocado el volcamiento del autobús.
Equipos de emergencia atendieron a los pasajeros lesionados tras el accidente registrado en la carretera CA-5.
Conductores quedaron atrapados en largas filas mientras las autoridades realizaban las labores de auxilio a los heridos, afortunadamente no hay muertos, y la remoción del autobús.
El percance obligó a restringir el paso hacia la capital debido a que el bus bloqueó gran parte de la vía.
Pasajeros fueron auxiliados por socorristas y personas que transitaban por la zona tras el volcamiento del autobús.
El accidente ocurrió en el sector de El Durazno, uno de los accesos más transitados hacia Tegucigalpa aun en fin de semana por capitalinos que regresan de un fin de semana de descanso.
Autoridades investigan las causas del volcamiento, aunque preliminarmente se atribuye al pavimento resbaladizo por las lluvias. Así lucía la zona poco antes del sitio donde ocurrió el accidente, ante el restringido acceso a la capital.
La circulación vehicular estuvo paralizada mientras se coordinaban las maniobras para retirar la unidad accidentada.
El bus terminó atravesado sobre la carretera, complicando el ingreso de decenas de vehículos hacia la capital. Además de retirar la unidad volcada, la zona debe pasar por un proceso de lavado de aceite y combustible que suele derramarse en los accidentes.