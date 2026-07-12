  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este domingo en la carretera CA-5 luego de que un rapidito con pasajeros se volcara. El vehículo se saltó la mediana y terminó en el carril contrario

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 17:16
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
1 de 10

El fuerte accidente dejó, de manera preliminar, un saldo de siete personas heridas en la carretera CA-5 a la altura de El Durazno.

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
2 de 10

Se conoció que el bus pertenece a la ruta de La Paz y se desplazaba desde Tegucigalpa cuando se volcó y quedó en el carril contrario, en la vía que conduce hacia la capital.

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
3 de 10

Durante el accidente, el bus impactó contra un vehículo turismo Honda Civic, color negro. Entre los siete heridos se encuentran varios niños.

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
4 de 10

Varias de las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Escuela y otros al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
5 de 10

Entre los heridos se conoció que hay una señora de la tercera edad, quien presentaba las lesiones de mayor gravedad.

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
6 de 10

En el lugar se observa un fuerte congestionamiento vial, debido a que el carril que conduce hacia Tegucigalpa se encuentra completamente bloqueado.

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
7 de 10

La unidad de transporte presenta daños en sus ventanales; los vidrios de la parte lateral quedaron esparcidos sobre la carretera.

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
8 de 10

Los pasajeros entrevistados aseguraron que el bus no se desplazaba a exceso de velocidad. Al momento del accidente se registraba lluvia en la zona y la unidad se dirigía hacia La Paz.

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
9 de 10

Entre los heridos también se encuentra el conductor del bus, quien resultó con un "trauma craneal", pero se informó que está fuera de peligro.

 Foto: EL HERALDO
Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno
10 de 10

Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y ambulancias de la Cruz Roja.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos