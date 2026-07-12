Se volcó y terminó en el carril contrario: accidente de rapidito deja varios heridos en El Durazno

El fuerte accidente dejó, de manera preliminar, un saldo de siete personas heridas en la carretera CA-5 a la altura de El Durazno.
Se conoció que el bus pertenece a la ruta de La Paz y se desplazaba desde Tegucigalpa cuando se volcó y quedó en el carril contrario, en la vía que conduce hacia la capital.
Durante el accidente, el bus impactó contra un vehículo turismo Honda Civic, color negro. Entre los siete heridos se encuentran varios niños.
Varias de las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Escuela y otros al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Entre los heridos se conoció que hay una señora de la tercera edad, quien presentaba las lesiones de mayor gravedad.
En el lugar se observa un fuerte congestionamiento vial, debido a que el carril que conduce hacia Tegucigalpa se encuentra completamente bloqueado.
La unidad de transporte presenta daños en sus ventanales; los vidrios de la parte lateral quedaron esparcidos sobre la carretera.
Los pasajeros entrevistados aseguraron que el bus no se desplazaba a exceso de velocidad. Al momento del accidente se registraba lluvia en la zona y la unidad se dirigía hacia La Paz.
Entre los heridos también se encuentra el conductor del bus, quien resultó con un "trauma craneal", pero se informó que está fuera de peligro.
Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y ambulancias de la Cruz Roja.