Hubo un apagón y minutos después los disparos: tiroteo dejó a un niño muerto y a su familia herida

El fuerte tiroteo se registró en un negocio ubicado en la aldea El Bálsamo, El Progreso, donde se encontraba Iam junto a su familia la noche del pasado sábado 11 de julio.
Los cuerpos de las tres personas heridas fueron trasladados a un centro asistencial; lamentablemente, el menor de cuatro años ya no presentaba signos vitales.
Un hombre, quien dijo ser tío del menor, aseguró que previo a la tragedia hubo un apagón (se fue la energía eléctrica) y que minutos después se escuchó una ráfaga de disparos.
Lamentablemente en el centro hospitalario ya no se pudo hacer nada por el menor debido a las lesiones que sufrió.
Las autoridades detuvieron al médico y al camillero del hospital público de El Progreso, luego de que facilitaran de forma irregular la entrega del cuerpo del menor de edad que murió durante el hecho violento ocurrido la noche del sábado 11 de julio.
“El doctor Dubón activó el protocolo que indica que el cadáver había que trasladarlo a la morgue para que este no se descompusiera y él pudiera seguir atendiendo a la población en emergencia”, afirmó el colega.
Las autoridades aseguraron que el cuerpo del menor fue entregado antes de que se le practicaran los exámenes legales correspondientes. Se conoció que el personal de salud requerido ya fue puesto en libertad.
El cuerpo del pequeño Liam ya fue retirado de la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula. Se presume que su madre y abuelo aún continúan bajo supervisión médica.
Las autoridades emitieron un comunicado, pero en él no se especificó alguna hipótesis sobre el hecho armado que dejó al pequeño muerto.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el tiroteo ocurrido en la aldea El Bálsamo, ni han informado sobre personas capturadas por su presunta participación en el hecho violento que dejó como víctima mortal al pequeño.