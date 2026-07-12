Obtuvo más de L240,000 con un perfil falso: así operaba la joven que estafó a una mujer en EE UU

Acusada de utilizar un perfil falso en WhatsApp para estafar a una persona en Estados Unidos, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó la captura de una joven de 21 años. ¿Cómo operaba?
La joven es acusada de suplantación de identidad tras crear un perfil desde el que se hacía pasar por un familiar de la víctima, quien terminó desembolsando 397,900 lempiras.
La detención ocurrió en la colonia 7 de Abril, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro, luego de una investigación realizada por agentes policiales que identificaron la presunta participación de la sospechosa en el fraude.
Las investigaciones revelan que la víctima, quien reside en Estados Unidos, recibió varios mensajes de WhatsApp desde un perfil que utilizaba fotografías de una prima suya, quien también vive en ese país.
Según las investigaciones, los estafadores hicieron creer a la víctima que recibiría varias computadoras, pero que existían problemas con las aduanas de Honduras. Para supuestamente resolver el inconveniente, le indicaron que debía realizar varios depósitos bancarios.
De acuerdo con la investigación, la víctima realizó múltiples transferencias que alcanzaron un total de 397,900 lempiras. De ese monto, la mujer capturada habría recibido en su cuenta bancaria un depósito de 243,950 lempiras.
Mediante el engaño, los delincuentes le informaron que le enviarían varias cajas con computadoras a través de una reconocida empresa de envíos internacionales.
La sorpresa llegó cuando la víctima decidió comunicarse directamente con su familiar y confirmó que nunca había enviado computadoras ni había mantenido esa conversación por WhatsApp.
Luego de reunir las pruebas del caso, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, giró una orden de captura el 7 de marzo de 2023 contra la sospechosa por su presunta participación en el delito de estafa.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la detenida ni cuántas personas más habrían estado involucradas en el hecho.