  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo

Al menos 20 casquillos de bala fueron encontrados en la escena donde fue asesinado Mario Sánchez esta madrugada; autoridades investigan el crimen en la capital

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 11:45
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
1 de 10

Mario Sánchez fue asesinado la madrugada de este domingo -12 de julio- entre las colonias Trinidad y Estados Unidos, en Tegucigalpa, capital de Honduras. Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre el crimen:

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
2 de 10

El cuerpo del hondureño Mario Adalid Sánchez Hernández, de 31 años, fue ingresado a la morgue esta mañana, tras sufrir una muerte violenta horas antes.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
3 de 10

El hecho ocurrió entre las colonias Trinidad y Estados Unidos, en Tegucigalpa, capital del país, específicamente frente al Centro de Educación Pre-Básica Saúl Zelaya Jiménez.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
4 de 10

Versiones preliminares indican que desconocidos llegaron hasta el lugar donde se encontraba Sánchez Hernández y le dispararon en repetidas ocasiones.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
5 de 10

Mario Sánchez se encontraba dentro de una casa donde venden bebidas alcohólicas de donde fue sacado y luego le empezaron a disparar.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
6 de 10

En la escena del crimen fueron encontrados al menos 20 casquillos de bala.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
7 de 10

Al escuchar las detonaciones, vecinos de la zona salieron de sus viviendas y encontraron al hombre gravemente herido en el lugar donde ocurrió el ataque.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
8 de 10

Aunque la madre de la víctima intentó movilizarlo junto a sus familiares para trasladarlo a un centro asistencial, el hombre murió casi de forma inmediata debido a la gravedad de las heridas.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
9 de 10

Autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue de Medicina Forense, donde se efectuarán los procedimientos correspondientes.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo
10 de 10

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables del hecho violento.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Cargar más fotos