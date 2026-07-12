Lo sacaron de una casa y le dispararon 20 veces: Mario Sánchez, asesinado frente a centro educativo

Mario Sánchez fue asesinado la madrugada de este domingo -12 de julio- entre las colonias Trinidad y Estados Unidos, en Tegucigalpa, capital de Honduras. Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre el crimen:
El cuerpo del hondureño Mario Adalid Sánchez Hernández, de 31 años, fue ingresado a la morgue esta mañana, tras sufrir una muerte violenta horas antes.
El hecho ocurrió entre las colonias Trinidad y Estados Unidos, en Tegucigalpa, capital del país, específicamente frente al Centro de Educación Pre-Básica Saúl Zelaya Jiménez.
Versiones preliminares indican que desconocidos llegaron hasta el lugar donde se encontraba Sánchez Hernández y le dispararon en repetidas ocasiones.
Mario Sánchez se encontraba dentro de una casa donde venden bebidas alcohólicas de donde fue sacado y luego le empezaron a disparar.
En la escena del crimen fueron encontrados al menos 20 casquillos de bala.
Al escuchar las detonaciones, vecinos de la zona salieron de sus viviendas y encontraron al hombre gravemente herido en el lugar donde ocurrió el ataque.
Aunque la madre de la víctima intentó movilizarlo junto a sus familiares para trasladarlo a un centro asistencial, el hombre murió casi de forma inmediata debido a la gravedad de las heridas.
Autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue de Medicina Forense, donde se efectuarán los procedimientos correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables del hecho violento.