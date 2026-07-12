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Con flores, palabras de amor y aplausos: así despiden a la periodista Bessy Carolina Martínez

Una mujer entregada a su labor, apreciada y admirable, será recordada la periodista Bessy Carolina Martínez, quien falleció tras complicaciones de salud en la capital

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 10:29
Con flores, palabras de amor y aplausos: así despiden a la periodista Bessy Carolina Martínez
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Con palabras de fe y consuelo, amigos de la periodista Bessy Carolina Martínez Ríos le dan hoy el último adiós tras su fallecimiento. Entre lágrimas, llegaron a dejar arreglos florales como muestra de amor y apoyo a sus familiares. Aquí las fotos.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
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La muerte de Bessy Carolina Martínez se confirmó la mañana del sábado -11 de julio- en Tegucigalpa, luego de permanecer varias semanas en recuperación tras sufrir un accidente.

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Según relató su esposo, José María, el pasado 10 de junio Martínez sufrió un accidente tras caer de un muro hacia un río, golpeándose con piedra.

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Bessy Carolina Martínez fue sometida a una cirugía y, aunque su recuperación avanzaba de forma favorable, el sábado sufrió complicaciones de salud.

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"Fue operada, salió muy bien de la operación, pero lamentablemente ayer sufrió un paro cardíaco", manifestó su esposo, quien junto a sus familiares hoy le da el último adiós.

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Entre el dolor y el luto, familiares dedicaron palabras de amor y aplausos en honor a la periodista, quien también era miembro del movimiento "Álvaro Contreras", a través del cual proyectó su actividad gremial dentro del querido Colegio de Periodistas de Honduras.

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"Ella decía: 'Soy cristiana, no se preocupen por esto, yo quiero ir en paz'. También le dijo a su mamá: 'Ahora estoy en paz con Dios, mamá, no te preocupes, voy a un lugar bonito'", relató su pareja.

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A su entierro llegaron sus familiares, amigos de la iglesia y colegas a entregarle ramos de flores como muestra del amor que en vida ella les dio.

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El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), también lamentó el fallecimiento de la querida comunicadora. “Por este medio patentizamos nuestras muestras de pesar y de mucho dolor por el fallecimiento de nuestra colega y miembro del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Bessy Martínez, quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa. Que en Paz Descanse”, lamentó.

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Su muerte hoy deja de luto a quienes en vida convivieron con la periodista Bessy y trabajaron con ella en sus diversas fuentes, entre ellas el Congreso Nacional.

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