Con flores, palabras de amor y aplausos: así despiden a la periodista Bessy Carolina Martínez

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), también lamentó el fallecimiento de la querida comunicadora. “Por este medio patentizamos nuestras muestras de pesar y de mucho dolor por el fallecimiento de nuestra colega y miembro del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Bessy Martínez, quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa. Que en Paz Descanse”, lamentó.