Con flores, palabras de amor y aplausos: así despiden a la periodista Bessy Carolina Martínez

Con palabras de fe y consuelo, amigos de la periodista Bessy Carolina Martínez Ríos le dan hoy el último adiós tras su fallecimiento. Entre lágrimas, llegaron a dejar arreglos florales como muestra de amor y apoyo a sus familiares. Aquí las fotos.
La muerte de Bessy Carolina Martínez se confirmó la mañana del sábado -11 de julio- en Tegucigalpa, luego de permanecer varias semanas en recuperación tras sufrir un accidente.
Según relató su esposo, José María, el pasado 10 de junio Martínez sufrió un accidente tras caer de un muro hacia un río, golpeándose con piedra.
Bessy Carolina Martínez fue sometida a una cirugía y, aunque su recuperación avanzaba de forma favorable, el sábado sufrió complicaciones de salud.
"Fue operada, salió muy bien de la operación, pero lamentablemente ayer sufrió un paro cardíaco", manifestó su esposo, quien junto a sus familiares hoy le da el último adiós.
Entre el dolor y el luto, familiares dedicaron palabras de amor y aplausos en honor a la periodista, quien también era miembro del movimiento "Álvaro Contreras", a través del cual proyectó su actividad gremial dentro del querido Colegio de Periodistas de Honduras.
"Ella decía: 'Soy cristiana, no se preocupen por esto, yo quiero ir en paz'. También le dijo a su mamá: 'Ahora estoy en paz con Dios, mamá, no te preocupes, voy a un lugar bonito'", relató su pareja.
A su entierro llegaron sus familiares, amigos de la iglesia y colegas a entregarle ramos de flores como muestra del amor que en vida ella les dio.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), también lamentó el fallecimiento de la querida comunicadora. “Por este medio patentizamos nuestras muestras de pesar y de mucho dolor por el fallecimiento de nuestra colega y miembro del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Bessy Martínez, quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa. Que en Paz Descanse”, lamentó.
Su muerte hoy deja de luto a quienes en vida convivieron con la periodista Bessy y trabajaron con ella en sus diversas fuentes, entre ellas el Congreso Nacional.