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Bebé que murió era su hijo: conductor que cruzó un semáforo en rojo iba a celebrar su cumpleaños

El conductor de un pick-up, acusado de irrespetar un semáforo en rojo, perdió a su hijo de dos años en el accidente y ahora enfrenta cargos por homicidio imprudente y conducción temeraria

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 19:22
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Una tragedia que marcó su vida. El conductor que presuntamente cruzó un semáforo en rojo ahora enfrenta un proceso judicial por la muerte de un bebé de dos años, quien era su hijo. La familia viajaba hacia el norte del país para celebrar el cumpleaños del ahora acusado.

 Daniela Zepeda
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El detenido es un hombre de 63 años, quien enfrenta señalamientos por los presuntos delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, según informó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

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La víctima fue identificada como Darwin Daniel Palma, un menor de dos años que perdió la vida a causa del fuerte impacto entre el vehículo tipo pick-up negro en el que se transportaba y un automóvil turismo gris, en Puerto Cortés, departamento de Cortés.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el percance ocurrió cuando el conductor del pick-up presuntamente irrespetó la luz roja del semáforo al llegar a la intersección.

 Foto: Redes sociales
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Videos captados por cámaras de seguridad muestran el momento en que el pick-up impactó contra un vehículo tipo turismo que tenía el derecho de vía, provocando una violenta colisión que terminó con el volcamiento del pick-up.

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El choque dejó como saldo la muerte del pequeño Darwin Daniel Palma, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Las autoridades también informaron que al conductor se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo, descartando que manejara bajo los efectos del alcohol.

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"Producto de las investigaciones que se habrían ejecutado, así como de diligencias técnicas, inspección del lugar y levantamiento de indicios, se habría determinado que este conductor no habría respetado una señal en rojo", detalló la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

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Según las autoridades, la acción del conductor habría provocado la colisión y el posterior volcamiento del vehículo, dejando como consecuencia el fallecimiento del menor y tres personas heridas.

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El portavoz policial indicó que el detenido fue remitido a la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente.

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De acuerdo con la información preliminar, la familia se dirigía hacia las playas del norte de Honduras para disfrutar de un paseo con motivo del cumpleaños del conductor, quien ahora enfrenta acusaciones por homicidio imprudente y conducción temeraria.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el menor fallecido era hijo del conductor. No obstante, las autoridades todavía investigan si al momento del percance se transportaba en la paila del vehículo.

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