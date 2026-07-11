Cuadro a cuadro: momento en que hombre cruzó semáforo en rojo y murió un bebé en Cortés

Las autoridades capturaron al conductor de un vehículo tipo pick-up señalado de irrespetar la luz roja de un semáforo y provocar un accidente de tránsito que dejó como resultado la muerte de una menor de edad. El hecho ocurrió el viernes 10 de julio en el barrio El Porvenir, en Puerto Cortés, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.
. El hecho ocurrió el viernes 10 de julio en el barrio El Porvenir, en Puerto Cortés, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.
De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la tragedia ocurrió alrededor de las 3:23 de la tarde, cuando un vehículo tipo pick-up, en el que se transportaba una familia, impactó contra un automóvil tipo turismo en una intersección regulada por semáforos.
En el video se observa el momento en que el semáforo cambió a verde para los vehículos que circulaban en uno de los carriles. Mientras una rastra que transitaba por el mismo sector se detuvo al respetar la señal de tránsito, el conductor del pick-up continuó su marcha sin hacer el alto correspondiente.
Las imágenes muestran que el vehículo turismo gris avanzó al tener la vía libre, pero fue impactado en la parte delantera por el pick-up negro que habría cruzado cuando el semáforo permanecía en rojo. Tras el fuerte choque, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado, dando varias vueltas sobre la carretera.
Tras el fuerte choque, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado, dando varias vueltas sobre la carretera.
En el pick-up viajaban tres personas: el conductor, una mujer y un menor de edad, quien resultó con heridas de gravedad y posteriormente perdió la vida producto del impacto.
Además, dentro del automóvil tipo turismo se trasladaban otras cinco personas, quienes también estuvieron involucradas en el accidente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la condición médica de los demás ocupantes.
Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el accidente habría ocurrido debido a que el conductor del pick-up no respetó la señal del semáforo, provocando la colisión contra el vehículo que circulaba con el derecho de vía.
De acuerdo con versiones conocidas tras el accidente, la familia se trasladaba desde el Distrito Central, en Francisco Morazán, hacia la zona norte del país con destino a las playas de Honduras para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, el viaje terminó en tragedia tras el percance vial.