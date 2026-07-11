Quedaron atrapados entre los amasijos: Aron y Jasiel, las víctimas del accidente de rastra en Olancho

Las dos personas que fallecieron en el accidente de tránsito de una rastra que transportaba madera en el kilómetro 28 del municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho, ya fueron identificadas por las autoridades. Aquí todos los detalles.
Como Aron David Mejía Martínez, de 34 años, quien conducía la rastra, y Wilma Jasiel Torres, de 26 años, fueron identificadas las dos víctimas del accidente. Ambos eran originarios del departamento de Colón.
El accidente ocurrió cuando la rastra se desplazaba por la ruta que conecta San Esteban, Olancho, con Tegucigalpa. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué habría provocado el siniestro vial.
Miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar de los hechos y realizaron las labores de rescate de los cuerpos de las víctimas.
Al llegar al sitio, los bomberos confirmaron que las dos personas que viajaban a bordo del vehículo ya no presentaban signos vitales. Ambos quedaron atrapados entre los amasijos de hierro tras el fuerte impacto.
Una vez concluidas las maniobras de rescate, los cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes para realizar el procedimiento legal correspondiente y su posterior traslado.
El accidente obligó a las autoridades a realizar trabajos de aseguramiento en la zona mientras se desarrollaban las labores de rescate y se recopilaban los primeros indicios para esclarecer lo ocurrido.
En el lugar quedó esparcida la madera que transportaba la rastra y el vehículo terminó completamente destruido. Hasta ahora no se ha confirmado si otro vehículo estuvo involucrado en el accidente ni qué provocó que el conductor perdiera el control.
La tragedia fue reportada el pasado viernes en horas de la tarde. El impacto dejó cuantiosos daños materiales y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.
Una hipótesis preliminar que manejan las autoridades es que la rastra habría perdido estabilidad y terminó volcando cuando se desplazaba por la carretera que conecta San Esteban, Olancho, con Tegucigalpa