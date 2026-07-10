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Toman decisión: esto sucederá con maestra que agredió a alumna en Yoro

La maestra permanecerá en libertad bajo medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones por el incidente ocurrido en Morazán

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 17:58
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La situación de la maestra Perla Díaz, señalada por agredir física y verbalmente a una estudiante en un centro educativo de Morazán, Yoro, al norte de Honduras, entró en una nueva etapa luego de que las autoridades educativas confirmaran medidas administrativas en su contra.

 Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
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La Secretaría de Educación informó que la docente del Centro Básico República de Cuba deberá someterse a un procedimiento disciplinario interno derivado de los hechos que quedaron registrados en un video difundido ampliamente en redes sociales.

 Foto: Héctor Paz / OPSA
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Como parte del proceso, la profesora será citada a una audiencia de descargo en la que podrá presentar su versión de lo ocurrido antes de que se determine cualquier sanción administrativa.

 Foto: Cortesía
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El caso tomó notoriedad nacional después de que circularan imágenes donde se observa a la educadora insultando a una estudiante y posteriormente golpeándola dentro del aula frente a otros alumnos.

 Foto: Captura de video
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Tras la difusión del material audiovisual, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por el presunto delito de trato degradante contra una menor de edad.

 Foto: Cortesía / Redes sociales
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La docente fue detenida y posteriormente presentada ante las autoridades judiciales para responder por las acusaciones formuladas en su contra.

 Foto: Cortesía / Redes sociales
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Inicialmente, la Fiscalía solicitó que se le impusiera detención judicial durante seis días mientras se desarrollaban las diligencias investigativas y se programaba la audiencia inicial.

 Foto: Cortesía
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Sin embargo, la defensa logró que el juzgado le otorgara medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad.

 Foto: Cortesía
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Entre las disposiciones impuestas figura la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades mientras continúa el procedimiento judicial.

 Foto: Cortesía
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La agresión provocó reacciones tanto dentro como fuera del sector educativo, abriendo nuevamente el debate sobre los límites de la disciplina dentro de las aulas y los mecanismos para atender conflictos entre docentes y estudiantes.

 Foto: Héctor Paz / OPSA
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Mientras el proceso judicial avanza, la Secretaría de Educación deberá definir las medidas administrativas que corresponderán a la docente conforme a la normativa vigente del sistema educativo hondureño.

 Foto: Captura de video
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La decisión podría incluir desde sanciones disciplinarias hasta la suspensión o separación del cargo, dependiendo de las conclusiones a las que lleguen las autoridades competentes tras concluir las investigaciones.

 Foto: Héctor Paz / OPSA
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