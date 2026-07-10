El perfil de Perla Díaz, docente acusada de trato degradante tras abofetear a una alumna

En el video se observa el momento en que la docente y una alumna intercambian palabras y, en medio del altercado, la maestra habría utilizado expresiones ofensivas contra la estudiante y posteriormente le propinó una bofetada. "¡Callate la jeta... jetona, callate la jeta, callate la jeta... ¿o te la callo?", se escucha en el video.