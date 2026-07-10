El perfil de Perla Díaz, docente acusada de trato degradante tras abofetear a una alumna

La docente Perla Díaz es acusada del supuesto delito de trato degradante contra una estudiante de 15 años en un centro educativo de Morazán, Yoro, luego de que circulara un video en el que se observa cuando golpea a la adolescente en el rostro. Aquí los detalles.
Perla Yomayra Díaz Mejía es originaria de Morazán, Yoro. Estudió en el centro básico Escuela Normal Mixta Pedro Nufio y posteriormente cursó su secundaria en el Instituto Héctor Pineda Ugarte (HPU).
Continuó en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), donde realizó sus estudios universitarios para convertirse en docente.
Actualmente labora en el Centro de Educación Básica República de Cuba, en Yoro, donde una mala acción y un video difundido en redes sociales marcaron su perfil como docente.
En el video se observa el momento en que la docente y una alumna intercambian palabras y, en medio del altercado, la maestra habría utilizado expresiones ofensivas contra la estudiante y posteriormente le propinó una bofetada. "¡Callate la jeta... jetona, callate la jeta, callate la jeta... ¿o te la callo?", se escucha en el video.
Durante el mismo incidente, la docente también se dirigió contra otra estudiante que grababa la situación con su teléfono celular. "Y vos sos otra, ¿oíste? ¿Oíste? Si no querés que te reviente ese teléfono...", menciona en el audio del video difundido.
Tras la circulación del clip, la Policía Nacional confirmó la captura de Perla Díaz por suponerla responsable del delito de trato degradante en perjuicio de la estudiante.
Díaz Mejía fue presentada ante los tribunales de El Progreso, Yoro, para la audiencia de declaración de imputado, donde se determinó que continuará el proceso judicial en libertad mientras avanzan las diligencias correspondientes.
Aunque la Fiscalía solicitó que se aplicara una medida más severa, la defensa privada pidió medidas cautelares menos restrictivas al argumentar que la docente no tiene antecedentes penales.
La estudiante que grabó el momento aseguró que los problemas con la docente no serían recientes, pues la misma alumna que aparece en el video habría tenido otro incidente con la maestra un día antes.
"Ella estaba como media recostada en un mesón y viene ella, le restregó la cara en el mesón", relató.
Según explicó, la discusión en el video reciente se originó luego de que la menor preguntara en qué página del libro debían continuar la clase, pero la docente reaccionó molesta y la llamó "malcriada". "Y la cipota le dijo: 'A mí se me educaron bien, yo solo estoy preguntando algo sobre la clase'", contó.
La estudiante señaló que decidió grabar el momento al observar que la profesora se levantó y se acercó a su compañera. "Entonces, cuando miro que la señora se levanta, yo agarro mi teléfono, empiezo a grabar, alejo la cámara y me meto el teléfono aquí, en la bolsa", relató.
Autoridades iniciarán con las acciones correspondientes tras la difusión del video de la agresión, donde familiares y padres de familia piden que se tomen medidas.