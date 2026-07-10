"Yo le dije que grabara; ella golpea a la niña": madre de alumna que registró agresión de maestra en Yoro

"La docente les decía cosas feas, yo le dije que grabara", manifestó la mujer al referirse a las conversaciones que mantenía con su hija sobre lo que ocurría en el centro educativo. La grabación que posteriormente se viralizó en redes sociales muestra el momento en que la docente discutía con otra estudiante dentro del aula y, en medio del intercambio de palabras, le propinó una cachetada. Segundos después, al percatarse de que la otra alumna (hija de Doris) registraba lo ocurrido con su teléfono celular, la profesora también la encaró, le reclamó por estar grabando y terminó golpeando el aparato, provocando que cayera al suelo.