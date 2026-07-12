Dos ondas tropicales ingresarán a Honduras esta semana: dejarán fuertes lluvias y ráfagas de viento

Honduras tendrá el ingreso de al menos dos ondas tropicales durante esta semana, fenómenos que podrían generar un aumento de la nubosidad, precipitaciones y vientos acelerados en varias regiones del país, informó Jorge Castellanos, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
Castellanos explicó que el pasado sábado 11 de julio se registró el paso de una onda tropical sobre el territorio nacional, fenómeno que ingresó desde el viernes y provocó abundantes precipitaciones y tormentas, principalmente durante horas de la tarde.
El pronosticador detalló que las lluvias generadas por este sistema dejaron acumulados superiores a los 60 milímetros en algunas zonas del país, principalmente en regiones de Olancho. Además, indicó que Copeco atendió algunas situaciones provocadas por las condiciones climáticas, aunque destacó que las lluvias fueron esperadas por los agricultores que necesitaban agua para sus cultivos.
Según Castellanos, la onda tropical que afectó al país ya salió del territorio nacional por la zona occidental, por lo que este domingo no se mantiene ningún fenómeno predominante que pueda generar precipitaciones importantes.
Para este día, agregó que la probabilidad de lluvias es baja, por lo que se esperan condiciones mayormente secas en las regiones central, occidental y sur del país. ¿Qué se espera para esta semana?
Sin embargo, señaló que en la zona oriental podrían presentarse algunas precipitaciones débiles debido al transporte de humedad proveniente del mar Caribe. Estas lluvias se podrían registrar principalmente durante la tarde en sectores montañosos, así como en horas de la madrugada y la noche, cuando se presentan condiciones de mayor estabilidad.
Castellanos explicó que para este lunes 13 de julio se espera el ingreso de una nueva onda tropical durante horas de la tarde, la cual provocará un incremento de la nubosidad y favorecerá la presencia de lluvias, aunque las precipitaciones más importantes se concentrarían para el día martes.
El especialista indicó que las ondas tropicales no solo están asociadas con lluvias, sino también con la presencia de vientos fuertes y ráfagas que pueden aumentar el oleaje en el mar Caribe, generar inconvenientes para la navegación marítima e incluso provocar afectaciones en estructuras como techos.
Además, informó que durante esta semana existen condiciones favorables para que se registren lluvias importantes en algunas regiones del país. Los mayores acumulados se concentrarían en la zona oriental, donde podrían superar los 80 milímetros durante el transcurso de la semana.
Para la región central, Castellanos señaló que las precipitaciones serían más débiles, con acumulados semanales que no superarían los 50 milímetros, aunque estas lluvias podrían ayudar a reducir parcialmente las necesidades de agua, principalmente en la capital.