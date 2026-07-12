Dos ondas tropicales ingresarán a Honduras esta semana: dejarán fuertes lluvias y ráfagas de viento

El pronosticador detalló que las lluvias generadas por este sistema dejaron acumulados superiores a los 60 milímetros en algunas zonas del país, principalmente en regiones de Olancho. Además, indicó que Copeco atendió algunas situaciones provocadas por las condiciones climáticas, aunque destacó que las lluvias fueron esperadas por los agricultores que necesitaban agua para sus cultivos.