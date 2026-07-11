Ya hay ríos desbordados: estos son los departamentos más afectados por la onda tropical en Honduras

Una onda tropical sobre el territorio nacional mantiene bajo vigilancia a varias zonas de Honduras debido al pronóstico de lluvias, chubascos, vientos racheados y actividad eléctrica durante este sábado 11 de julio, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
De acuerdo con el pronosticador Francisco José Pavón, los departamentos que registrarán los mayores acumulados de lluvia serán Ocotepeque, Lempira, Intibucá y el sur de La Paz, donde las precipitaciones podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. Sin embargo, otras zonas ya registran daños.
En la zona oriental del país también se esperan lluvias importantes. Los departamentos de Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios podrían registrar acumulados de entre 20 y 40 milímetros, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles crecidas de ríos y quebradas.
Para la zona norte, incluyendo San Pedro Sula y el Valle de Sula, el pronóstico indica lluvias de entre 20 y 40 milímetros. Sin embargo, en sectores como Omoa, Puerto Cortés y Choloma los acumulados podrían llegar hasta los 50 milímetros.
En la región central, que comprende Francisco Morazán, Comayagua y Yoro, se esperan precipitaciones de entre 10 y 30 milímetros. Estas lluvias podrían presentarse acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica aislada.
Las lluvias registradas durante la tarde de este sábado ya comenzaron a generar afectaciones en algunas zonas del país. En Catacamas, Olancho, se reportó la crecida del río Pataste, provocando que varias comunidades del sector de Río Tinto quedaran incomunicadas.
Además, en el municipio de Catacamas se registraron crecidas de ríos que mantienen en alerta a los pobladores debido al aumento del caudal de las corrientes de agua producto de las fuertes precipitaciones.
En Chinaclas, La Paz, también se reportaron fuertes vientos asociados al paso de la onda tropical, situación que mantiene bajo monitoreo a las autoridades.
Según Copeco, el fenómeno generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en las regiones noroccidental, suroccidental, central, oriental y norte del país, con la posibilidad de precipitaciones ocasionalmente fuertes.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies de altura, con máximos de hasta 6 pies al norte de Islas de la Bahía. Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca las olas oscilarán entre 1 y 3 pies.