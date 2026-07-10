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La única que no se retiró: ¿Qué empresa compró el avión presidencial Embraer Legacy 600?

Unas nueve empresas, entre nacionales y extranjeras, retiraron las bases de la oferta para adquirir el avión presidencial; sin embargo, solo una se quedó como única ofertante

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 14:45
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El avión presidencial 001 de Honduras, que durante ocho años utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández, fue adquirido este viernes en una subasta por 5,1 millones de dólares. ¿Qué empresa fue la ofertante?

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
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La subasta del jet ejecutivo Embraer Legacy 600, con capacidad para 20 pasajeros, se celebró en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) en Tegucigalpa, ante la Secretaría de Defensa, la Dirección Nacional de Bienes del Estado, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otras autoridades.

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Según las autoridades hondureñas, al menos nueve empresas, entre nacionales y extranjeras, retiraron las bases de la oferta.

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Pero al final en la subasta solamente participó THEBE Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V., una empresa mexicana que presta un servicio de "taxis aéreos nacionales e internacionales", según dijo a EFE su representante, Jonathan González.

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Una empresa hondureña de servicios aéreos decidió a última hora retirarse de la subasta de este avión, que cuando fue adquirido tuvo un coste de 14 millones de dólares, según fuentes oficiales.

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La expresidenta hondureña Xiomara Castro, quien en su campaña política prometió vender el avión presidencial, no pudo hacerlo, lo que obedeció, según algunos de sus funcionarios, a que hubo irregularidades administrativas durante su adquisición.

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En su momento también trascendió en la prensa hondureña que el avión, fabricado en Brasil, había sido donado por Taiwán.

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"Lo que nosotros encontramos fue que había muy poca documentación, encontramos también que el bien no estaba inscrito como un bien del Estado, y entonces procedimos a cumplimentar con esos procesos burocráticos que nos permitirían después proceder a la venta del avión, pero ya está todo finiquitado", dijo a EFE el secretario hondureño de Defensa, Enrique Rodríguez.

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Agregó que las nuevas autoridades gubernamentales, que asumieron el pasado 27 de enero, desconocen "los detalles de cómo se adquirió la aeronave y nos preocupamos por la inscripción" para poder subastarlo.

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El Embraer Legacy 600 había sustituido a un viejo West Wind, comprado a mediados del decenio de los 70 del siglo pasado por seis millones de dólares, durante la última etapa de los regímenes militares en el país. Ahora queda en manos de THEBE Ingeniería, quien pagará L137,776,390 lempiras, lo que al cambio actual en dólares son 5,124,873.89

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