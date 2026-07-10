La única que no se retiró: ¿Qué empresa compró el avión presidencial Embraer Legacy 600?

"Lo que nosotros encontramos fue que había muy poca documentación, encontramos también que el bien no estaba inscrito como un bien del Estado, y entonces procedimos a cumplimentar con esos procesos burocráticos que nos permitirían después proceder a la venta del avión, pero ya está todo finiquitado", dijo a EFE el secretario hondureño de Defensa, Enrique Rodríguez.