Así fue el proceso para presentar ofertas por el jet presidencial de Honduras

La venta del avión presidencial de Honduras entró este viernes 10 de julio en su etapa decisiva y una de las principales dudas gira en torno a cómo será el proceso para las empresas interesadas en adquirir la aeronave utilizada durante años para traslados oficiales del Estado hondureño. Le contamos los detalles a continuación:
La subasta se desarrolla en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, bajo la supervisión de autoridades de la Secretaría de Defensa y de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.
De acuerdo con el procedimiento establecido, las compañías participantes tienen un período de dos horas para presentar formalmente sus propuestas económicas y competir por el jet presidencial.
Las ofertas comenzaron a recibirse desde las 9:00 de la mañana y podrán entregarse únicamente hasta las 11:00 a. m., horario en el que quedará cerrado el proceso de recepción de documentos.
Las empresas interesadas deberán depositar sus propuestas dentro de una urna instalada en uno de los hangares de la Fuerza Aérea Hondureña, mecanismo diseñado para garantizar la transparencia y confidencialidad del proceso.
Una vez que el reloj marque las 11:00 de la mañana, la urna será cerrada y ya no se aceptarán nuevas ofertas, independientemente de si alguna empresa llega después del horario establecido.
Posteriormente, las autoridades procederán a abrir cada una de las propuestas y a leer públicamente los montos presentados por las compañías participantes.
El criterio para definir al ganador será sencillo: la oferta económica más alta será la que se adjudique la compra del avión presidencial, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la subasta.
Para garantizar la legalidad y transparencia del procedimiento se conformó un Comité de Subasta y Veeduría integrado por representantes de diferentes instituciones del Estado, además del acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República.
Las autoridades estiman que entre nueve y diez empresas, tanto nacionales como extranjeras, participarán en el proceso de venta de la aeronave estatal.
La aeronave en venta es un Embraer Legacy 600, un jet ejecutivo adquirido en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por un monto cercano a los 14.8 millones de dólares.
El gobierno del presidente Nasry Asfura ha adelantado que los recursos obtenidos mediante la subasta serán destinados principalmente a áreas prioritarias como salud y educación, cerrando así un proceso que durante varios años permaneció sin concretarse.