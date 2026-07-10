Las imágenes del polémico avión presidencial que Honduras subasta este viernes

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó al proceso de venta a través de sus redes sociales. "Tito Asfura y el Partido Nacional están cumpliendo su promesa de vender el avión presidencial. Mientras tanto, Libre lo prometió una y otra vez durante años. Sin embargo, una vez en el poder, la tentación de disfrutar de las ventajas del avión resultó más fuerte que su compromiso con el pueblo. Incluso lo usaron para viajes personales. Fue solo otra mentira. Pasaron cuatro años y nunca cumplieron", escribió.