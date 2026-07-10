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Las imágenes del polémico avión presidencial que Honduras subasta este viernes

La aeronave FAH-001 se vende hoy entre cuestionamientos al gobierno anterior por gastar millones en su cuidado y no haber cumplido su promesa de campaña

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 08:52
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La lente de EL HERALDO captó imágenes del avión presidencial Embraer Legacy 600, con matrícula FAH-001, que será subastado por el Gobierno de Honduras este viernes 10 de julio en la base aérea Hernán Acosta Mejía. A continuación las imágenes y detalles de la polémica aeronave que fue tema de debate en el país.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
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La recepción de la subasta comenzó a las 9:00 de la mañana tal y como fue programada. El proceso de puja, diseñado para definir al comprador final a partir de un precio base, mantendrá abierta la recepción hasta las 11:00 de la mañana, previendo finalizar todo el proceso a las 4:00 de la tarde.

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"Desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 se van a estar recibiendo las ofertas para poder identificar cuál es la que más le conviene a nuestro país", detalló el secretario de Finanzas, Emilio Hércules.

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Se prevé que entre nueve y diez empresas tanto nacionales como internacionales registraron su interés en la compra del avión.

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El evento contará con un Comité de Subasta y Veeduría que vigilará cada fase esté apegada al reglamento. El grupo está integrado por miembros de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, la Gerencia Administrativa y la Auditoría Interna de Defensa.

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Al evento llegaron delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en calidad de invitados entre otros.

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La venta del avión representa la concreción de una promesa del presidente Nasry “Tito” Asfura, logrando destrabar un proceso que quedó pendiente durante la gestión de Xiomara Castro.

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Aunque la expresidenta prometió vender el jet durante su campaña, al final su administración destinó más de 64 millones de lempiras para el mantenimiento y pintado de la aeronave antes de enviarla a la Fuerza Aérea.

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La administración pasada justificó la falta de venta señalando problemas de documentación. No obstante, Luis Sosa, quien fungió como director de Bienes del Estado en ese periodo, reveló que existían las vías legales pertinentes para concretar la transacción. El presidente Asfura aclaró que el retraso de estos meses se debió a la espera de la factura original del aparato.

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Cabe mencionar que los fondos de la subasta del avión presidencial serán destinados a los sectores prioritarios de salud y educación, según manifestó el actual mandatario.

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El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó al proceso de venta a través de sus redes sociales. "Tito Asfura y el Partido Nacional están cumpliendo su promesa de vender el avión presidencial. Mientras tanto, Libre lo prometió una y otra vez durante años. Sin embargo, una vez en el poder, la tentación de disfrutar de las ventajas del avión resultó más fuerte que su compromiso con el pueblo. Incluso lo usaron para viajes personales. Fue solo otra mentira. Pasaron cuatro años y nunca cumplieron", escribió.

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"En contraste, Papi a la Orden, en su primer acto como presidente, solicitó al Congreso Nacional que autorizara la venta del avión. Antes de siquiera seis meses en el cargo, la subasta ya estaba organizada y había ofertas sobre la mesa. Esta es la diferencia entre un gobierno que cumple sus promesas y aquellos que solo las usaron para engañar y tomar el poder", añadió.

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La historia de la polémica inició en 2014, cuando el mandato de Juan Orlando Hernández lo adquirió por unos 14.8 millones de dólares, equivalentes a unos 300 millones de lempiras en ese momento. Pese a que se anunció como una donación de Taiwán, investigaciones de EL HERALDO Plus demostraron que la compra real se efectuó utilizando el fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

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Además, las investigaciones periodísticas revelaron que el convenio original con el país asiático tenía la finalidad de comprar una aeronave militar, helicópteros y 40 ambulancias. Sin embargo, la administración del expresidente Hernández modificó el destino del auxilio financiero para adquirir en su lugar el lujoso jet que hoy busca un nuevo dueño.

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