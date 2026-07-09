Tabaco, licores y productos falsificados: así opera el comercio ilícito en Honduras y Centroamérica

Esta es una de las afirmaciones de la 'Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito', un informe de la Tracit que fue presentado el miércoles en la capital panameña por su director general, Jeffrey Hardy, en un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).