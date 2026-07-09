"Honduras sin seguridad": Nueva protesta de doctora Floridalia Aguilar en salida al sur

Este jueves 9 de julio, la rotonda de la colonia Loarque, en la salida al sur de la capital, se convirtió en escenario de una nueva protesta, protagonizada por la doctora Floridalia Aguilar Perdomo, quien en esta ocasión decidió pronunciarse por el tema de la inseguridad en el país.
La hondureña se posicionó en una barrera de cemento con una pancarta en la que se lee el mensaje: "Honduras sin seguridad".
No es la primera vez que Aguilar recurre a este tipo de manifestaciones para llamar la atención sobre problemáticas del país.
En esta ocasión, la intrépida manifestante se vistió con un traje de baño de una sola pieza en color azul, combinado con calcetas altas rosadas y botas color café.
En 2022 se hizo conocida por protestar en traje de baño durante la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández.
El año pasado, Floridalia volvió a manifestarse, esta vez durante el Día del Trabajo, en rechazo al deterioro del sistema de salud hondureño.
Evidentemente, su manera de protesta ha sido blanco de críticas por parte de ciudadanos, sobre todo por la vestimenta que utiliza. Sin embargo, su respuesta en torno a las opiniones siempre ha sido la misma: "Yo soy la modelo de los enfermos".
Desde sus primeras apariciones, las protestas de Floridalia Aguilar se han convertido en un fenómeno viral en redes sociales, generando reacciones divididas entre quienes respaldan su método y quienes lo cuestionan. La manifestación de este jueves también ha desatado comentarios.
Entre las expresiones de apoyo, un usuario escribió: "No tenemos seguridad en Honduras, ni empatía hacia los demás seres humanos", mientras otros se limitaron a calificar la protesta como "excelente" o "buena causa". "Pero por lo menos hace algo, nosotros nada, pena debería de darnos", agregó otro usuario en redes.
Sin embargo, no todas las reacciones fueron de respaldo. Algunos usuarios cuestionaron las motivaciones detrás de sus manifestaciones, señalando que "le gusta llamar la atención a la señora".