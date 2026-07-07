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Protestas llevan a Alcaldía de El Progreso a derogar incremento del 300% en la tasa vial

La derogación de la medida fue celebrada por la población, que rechazaba el impacto económico del incremento y pidió mantener la paz y el consenso en el municipio.

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 16:42
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El alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López, anunció este martes la derogación del incremento del 300% a la tasa vial tras la presión ejercida por transportistas y pobladores de El Progreso en las recientes semanas. Aquí el momento en que se decidió la derogación.

Fotos: Neptalí Romero/EL HERALDO.
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Transportistas y ciudadanos celebraron la decisión de las autoridades municipales de dejar sin efecto el aumento a la tasa vial que generó fuertes protestas en días pasados.
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Las manifestaciones en El Progreso culminaron con la anulación del incremento del 300% a la tasa vial, una de las principales exigencias de los manifestantes.

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Representantes del sector transporte participaron en la mesa de diálogo que permitió alcanzar un acuerdo con la alcaldía para derogar el polémico aumento.
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Decenas de ciudadanos se sumaron a las protestas para expresar su rechazo al incremento de la tasa vial por el impacto que tendría en la economía local.

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El consenso alcanzado entre autoridades municipales y sectores sociales puso fin a varios días de tensión en El Progreso, Yoro, que mantenía sin paso una de las principales carreteras en la zona norte de Honduras.

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La derogación del incremento fue recibida con satisfacción por transportistas, quienes insistían en revisar la medida mediante el diálogo.
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La mesa de negociación reunió a autoridades, regidores y representantes del transporte para encontrar una salida al conflicto generado por el incremento.
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Ciudadanos pidieron preservar la paz en El Progreso mientras se desarrollaban las conversaciones para resolver la controversia por la tasa vial municipal que había entrado en vigencia el pasado 1 de julio.
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El rechazo masivo ciudadano obligó a las autoridades municipales a reconsiderar la medida que incrementaba significativamente el cobro de la tasa vial, medida que había sido justificada por el edil para invertir en la infraestructura del municipio.
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La decisión de revocar el aumento fue considerada un triunfo del diálogo entre la alcaldía y los diferentes sectores del municipio.
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Con la decisión adoptada por el alcalde, el municipio de El Progreso retornaría a la calma con la suspensión inmediata de tomas de carretera.

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