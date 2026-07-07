Protestas llevan a Alcaldía de El Progreso a derogar incremento del 300% en la tasa vial

El alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López, anunció este martes la derogación del incremento del 300% a la tasa vial tras la presión ejercida por transportistas y pobladores de El Progreso en las recientes semanas. Aquí el momento en que se decidió la derogación.
Transportistas y ciudadanos celebraron la decisión de las autoridades municipales de dejar sin efecto el aumento a la tasa vial que generó fuertes protestas en días pasados.
Las manifestaciones en El Progreso culminaron con la anulación del incremento del 300% a la tasa vial, una de las principales exigencias de los manifestantes.
Representantes del sector transporte participaron en la mesa de diálogo que permitió alcanzar un acuerdo con la alcaldía para derogar el polémico aumento.
Decenas de ciudadanos se sumaron a las protestas para expresar su rechazo al incremento de la tasa vial por el impacto que tendría en la economía local.
El consenso alcanzado entre autoridades municipales y sectores sociales puso fin a varios días de tensión en El Progreso, Yoro, que mantenía sin paso una de las principales carreteras en la zona norte de Honduras.
La derogación del incremento fue recibida con satisfacción por transportistas, quienes insistían en revisar la medida mediante el diálogo.
La mesa de negociación reunió a autoridades, regidores y representantes del transporte para encontrar una salida al conflicto generado por el incremento.
Ciudadanos pidieron preservar la paz en El Progreso mientras se desarrollaban las conversaciones para resolver la controversia por la tasa vial municipal que había entrado en vigencia el pasado 1 de julio.
El rechazo masivo ciudadano obligó a las autoridades municipales a reconsiderar la medida que incrementaba significativamente el cobro de la tasa vial, medida que había sido justificada por el edil para invertir en la infraestructura del municipio.
La decisión de revocar el aumento fue considerada un triunfo del diálogo entre la alcaldía y los diferentes sectores del municipio.
Con la decisión adoptada por el alcalde, el municipio de El Progreso retornaría a la calma con la suspensión inmediata de tomas de carretera.