Dos ondas tropicales y una vaguada dejarán lluvias esta semana en Honduras, alerta Copeco

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que las condiciones climáticas entre este lunes 6 y el domingo 12 de julio estarán influenciadas por una vaguada y dos ondas tropicales, lo que provocará lluvias y chubascos en diferentes regiones del país durante varios días de la semana.
A través de sus redes sociales, la institución recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o vados crecidos y tomar las medidas preventivas necesarias para proteger la vida y la de sus familias, ya que las precipitaciones podrían intensificarse en algunas zonas.
El meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jairo García, explicó que este lunes los remanentes de una onda tropical, combinados con divergencia en niveles altos de la atmósfera, estarán generando lluvias y chubascos principalmente en el noroccidente y el norte del país, además de actividad eléctrica aislada en la región central.
Para el martes, el especialista indicó que predominarán condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, el transporte de humedad desde el Caribe favorecerá lluvias débiles y muy aisladas en sectores del oriente y algunas zonas del norte de Honduras.
El panorama cambiará nuevamente el miércoles con el ingreso de una onda tropical de poca amplitud, la cual dejará lluvias y chubascos débiles en la mayor parte del país. De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en las regiones occidental y norte.
García señaló que entre el jueves y el viernes una vaguada en superficie mantendrá condiciones favorables para la formación de lluvias y chubascos de intensidad débil sobre buena parte del territorio nacional, aunque las precipitaciones más significativas seguirán registrándose en el occidente y el norte.
El pronóstico indica que el sábado será uno de los días con mayor potencial de lluvias debido al desplazamiento de una nueva onda tropical. Este sistema favorecerá precipitaciones en gran parte del país, con los acumulados más importantes en la región oriental, sectores del centro y el occidente de Honduras.
Para el domingo, los remanentes de esa onda tropical, sumados al transporte de humedad proveniente del mar Caribe, continuarán generando lluvias y chubascos débiles, principalmente en el oriente, la región central y algunas zonas del occidente.
Además de las lluvias, el meteorólogo informó que durante toda la semana persistirá la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio hondureño, aunque en concentraciones bajas, por lo que no se esperan efectos significativos en las condiciones meteorológicas más allá de una ligera reducción en la calidad del aire y la visibilidad en algunos sectores.
Ante este panorama, Copeco exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de prevención, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas, ya que las condiciones atmosféricas cambiarán a lo largo de la semana con el paso de estos sistemas tropicales.