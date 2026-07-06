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¿Quiénes no tendrán clases en el receso académico de julio y para quiénes no aplica?

Mientras una parte de la comunidad estudiantil hará una pausa en sus actividades, otro sector continuará desarrollando evaluaciones, clases y demás compromisos académicos

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 13:24
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Con la llegada de julio, el calendario académico 2026 contempla una pausa en las actividades educativas para una parte de la población estudiantil del país. Sin embargo, este descanso no será igual para todos los niveles de enseñanza, ya que dependerá del sistema educativo al que pertenezcan los alumnos. Revisa aquí si tú o tu familiar disfrutarán de estas vacaciones.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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Este período forma parte de la planificación anual establecida por la Secretaría de Educación y representa una interrupción de las clases a mitad del año lectivo antes de dar paso a la segunda etapa del calendario escolar.

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Mientras algunos estudiantes tendrán varios días para descansar de las aulas, otros continuarán desarrollando sus actividades con normalidad, debido a que sus instituciones se rigen por calendarios académicos distintos.

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De acuerdo con el calendario escolar 2026, el receso académico se desarrollará del 13 al 17 de julio y aplicará únicamente para los estudiantes de Prebásica, Básica y Media de los centros educativos públicos y privados que siguen la planificación oficial de la Secretaría de Educación.

 Foto: Secretaría de Educación
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Pero, ¿por qué el receso solo aplica a estos niveles? El descanso de mitad de año fue diseñado para los estudiantes de Prebásica, Básica y Media debido a que desarrollan el año lectivo de forma continua y alcanzan la mitad del calendario escolar durante julio.

 Foto: Secretaría de Educación
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En contraste, las universidades hondureñas continuarán desarrollando sus actividades conforme a la planificación de cada institución, ya que la educación superior cuenta con calendarios académicos independientes.

 Foto: Cortesía
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Cada universidad organiza sus períodos de clases, evaluaciones, vacaciones e interperíodos de manera autónoma, por lo que sus días de descanso responden a la programación interna de cada centro de estudios y no al calendario escolar nacional.

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Durante el mes también se desarrollarán distintas conmemoraciones cívicas incluidas en la planificación escolar, entre ellas el Día de la Hondureñidad, el 14 de julio, y el Día de Lempira, el 20 de julio, cuyas actividades dependerán de la organización de cada centro educativo.

 Foto: Secretaría de Educación
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Tras concluir el receso y el descanso correspondiente al fin de semana, los estudiantes deberán regresar a las aulas el lunes 20 de julio para continuar con el desarrollo normal del calendario escolar 2026.

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Con esta pausa de mitad de año, la Secretaría de Educación mantiene la organización prevista para el ciclo lectivo de los niveles de Prebásica, Básica y Media, mientras que las universidades continuarán con los períodos académicos establecidos por cada institución de educación superior.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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