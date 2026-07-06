¿Quiénes no tendrán clases en el receso académico de julio y para quiénes no aplica?

Con la llegada de julio, el calendario académico 2026 contempla una pausa en las actividades educativas para una parte de la población estudiantil del país. Sin embargo, este descanso no será igual para todos los niveles de enseñanza, ya que dependerá del sistema educativo al que pertenezcan los alumnos. Revisa aquí si tú o tu familiar disfrutarán de estas vacaciones.