Temporada de huracanes 2026: fechas, nombres y su impacto

La temporada de huracanes 2026 ya está en marcha y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre, período en el que históricamente se registra la mayor formación de tormentas tropicales y huracanes en el océano Atlántico.
Como parte del protocolo internacional para identificar cada sistema, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya definió los 21 nombres que serán asignados, en orden alfabético, a las tormentas tropicales que alcancen la intensidad necesaria para recibir una denominación oficial.
Aunque la temporada inició el 1 de junio, los especialistas advierten que los meses con mayor riesgo aún están por delante, ya que las condiciones atmosféricas y oceánicas suelen favorecer la formación de ciclones más intensos durante la segunda mitad del período.
Por esa razón, los organismos meteorológicos recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y revisar sus planes de emergencia, especialmente en países vulnerables a estos fenómenos, como Honduras.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el punto más activo de la temporada suele registrarse entre agosto y septiembre, cuando aumentan las probabilidades de formación de tormentas tropicales y huracanes.
Las estadísticas muestran que cerca del 97 % de los ciclones tropicales del Atlántico se desarrollan dentro del período oficial comprendido entre junio y noviembre.
Sin embargo, los expertos recuerdan que en algunos años también se han presentado sistemas fuera de temporada debido a variaciones en las condiciones climáticas.
La asignación de nombres tiene como finalidad facilitar la comunicación de alertas, el monitoreo de los fenómenos y la coordinación entre las autoridades encargadas de la gestión del riesgo y la población.
La lista oficial de nombres para la temporada de huracanes 2026 está integrada por: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.
Este listado forma parte de un sistema rotativo que se reutiliza cada seis años. No obstante, cuando un huracán ocasiona pérdidas humanas o daños de gran magnitud, su nombre se retira de forma definitiva para evitar que vuelva a utilizarse.
En esta ocasión, el nombre "Laura" fue eliminado de la lista después de los daños provocados por el huracán del mismo nombre en 2020 y fue sustituido por "Leah".
Si durante la temporada llegaran a formarse más de 21 tormentas tropicales con nombre, las autoridades activarán una lista suplementaria, mecanismo que sustituyó al antiguo uso de las letras del alfabeto griego tras la histórica temporada de 2020.
Ese cambio fue implementado luego de un año de intensa actividad ciclónica, cuando fenómenos como Eta e Iota impactaron a Honduras y otros países de Centroamérica, dejando severas inundaciones, pérdidas humanas y millonarios daños materiales.
Mientras la temporada continúa su desarrollo, los organismos meteorológicos insisten en que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir riesgos, por lo que exhortan a la población a seguir únicamente la información emitida por las autoridades competentes y atender cualquier aviso que pueda emitirse durante los próximos meses.