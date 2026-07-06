Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio

El clima en Honduras estará marcado este lunes 6 de julio por una combinación de lluvias, altas temperaturas y la presencia de polvo del Sahara, condiciones que influirán en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.
Los remanentes de una onda tropical, sumados a una baja presión en superficie, favorecerán la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y acompañados de tormentas eléctricas aisladas, principalmente en las regiones occidental y oriental del país.
Mientras tanto, en las regiones norte y centro se prevén precipitaciones débiles y muy aisladas, por lo que no se esperan acumulados significativos de lluvia durante la jornada.
En contraste, la zona sur continuará con condiciones mayormente secas y un ambiente caluroso, siendo nuevamente una de las regiones donde se registrarán las temperaturas más elevadas del país.
Además de las precipitaciones, Copeco informó que continuará la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, con concentraciones que oscilarán entre los 10 y 30 microgramos por metro cúbico.
Aunque estas concentraciones son moderadas, el fenómeno puede provocar molestias en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y otros grupos sensibles, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias si presentan síntomas de irritación.
Las temperaturas más altas volverán a registrarse en los departamentos de Choluteca y Valle, donde se pronostican máximas de 38 grados y mínimas de 26.
En Cortés se esperan 33 grados de máxima y 24 de mínima; Santa Bárbara y Comayagua alcanzarán los 32 grados, mientras que La Paz llegará a los 31 grados.
Por su parte, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Copán, Lempira, Yoro, Olancho y El Paraíso registrarán temperaturas máximas entre 28 y 30 grados, mientras que Intibucá seguirá siendo el departamento más fresco, con una máxima de 22 grados y una mínima de 14.
Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará alturas de 2 a 4 pies, condiciones que se consideran favorables para las actividades de navegación.
Ante este panorama, Copeco recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias con actividad eléctrica.
Además, tomar medidas para protegerse del calor y de la presencia del polvo del Sahara durante el inicio de la semana.