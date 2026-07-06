  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio

Los remanentes de una onda tropical favorecerán lluvias en varias regiones, mientras el calor persistirá en el sur y continuará el polvo sahariano

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 07:28
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
1 de 12

El clima en Honduras estará marcado este lunes 6 de julio por una combinación de lluvias, altas temperaturas y la presencia de polvo del Sahara, condiciones que influirán en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

 Foto: Redes sociales / Copeco
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
2 de 12

Los remanentes de una onda tropical, sumados a una baja presión en superficie, favorecerán la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y acompañados de tormentas eléctricas aisladas, principalmente en las regiones occidental y oriental del país.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
3 de 12

Mientras tanto, en las regiones norte y centro se prevén precipitaciones débiles y muy aisladas, por lo que no se esperan acumulados significativos de lluvia durante la jornada.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
4 de 12

En contraste, la zona sur continuará con condiciones mayormente secas y un ambiente caluroso, siendo nuevamente una de las regiones donde se registrarán las temperaturas más elevadas del país.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
5 de 12

Además de las precipitaciones, Copeco informó que continuará la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, con concentraciones que oscilarán entre los 10 y 30 microgramos por metro cúbico.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
6 de 12

Aunque estas concentraciones son moderadas, el fenómeno puede provocar molestias en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y otros grupos sensibles, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias si presentan síntomas de irritación.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
7 de 12

Las temperaturas más altas volverán a registrarse en los departamentos de Choluteca y Valle, donde se pronostican máximas de 38 grados y mínimas de 26.

 Foto: Redes sociales / Copeco
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
8 de 12

En Cortés se esperan 33 grados de máxima y 24 de mínima; Santa Bárbara y Comayagua alcanzarán los 32 grados, mientras que La Paz llegará a los 31 grados.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
9 de 12

Por su parte, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Copán, Lempira, Yoro, Olancho y El Paraíso registrarán temperaturas máximas entre 28 y 30 grados, mientras que Intibucá seguirá siendo el departamento más fresco, con una máxima de 22 grados y una mínima de 14.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
10 de 12

Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará alturas de 2 a 4 pies, condiciones que se consideran favorables para las actividades de navegación.

 Foto: Redes sociales / Copeco
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
11 de 12

Ante este panorama, Copeco recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias con actividad eléctrica.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Lluvias con actividad eléctrica, calor y polvo del Sahara marcarán el clima este lunes 6 de julio
12 de 12

Además, tomar medidas para protegerse del calor y de la presencia del polvo del Sahara durante el inicio de la semana.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
Cargar más fotos