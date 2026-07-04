Receso académico 2026: esta semana no habrá clases en escuelas y colegios de Honduras

Miles de estudiantes de los niveles de Prebásica, Básica y Media disfrutarán una semana del receso académico de mitad de año, uno de los períodos de descanso contemplados en el calendario escolar 2026 de la Secretaría de Educación.
De acuerdo con la programación oficial, las actividades académicas se suspenderán del 13 al 17 de julio, por lo que durante esos cinco días los centros educativos no desarrollarán clases.
Este receso forma parte del desarrollo normal del año lectivo y representa una pausa antes de que los estudiantes retomen las actividades correspondientes al segundo semestre del calendario escolar.
Pero julio no solo está marcado por las vacaciones de mitad de año. El calendario académico también contempla varias fechas cívicas que serán recordadas en los centros educativos durante el transcurso del mes.
Una de ellas es el 14 de julio, cuando se conmemora el Día de la Hondureñidad, una jornada que forma parte de las actividades establecidas por la Secretaría de Educación dentro del calendario académico.
Otra fecha importante será el 20 de julio, correspondiente al Día de Lempira, celebración que tradicionalmente da paso a actividades culturales y cívicas en numerosos centros educativos del país.
Estas conmemoraciones forman parte de la planificación anual de las escuelas y colegios, por lo que cada institución podrá desarrollarlas de acuerdo con su programación interna.
Una vez finalizado el receso, los alumnos deberán reincorporarse a las aulas para continuar con las actividades académicas previstas para el resto del año lectivo.
Por lo tanto, los alumnos regresarán a las aulas el lunes 20 de julio, ya que el sábado 18 y el domingo 19 corresponden al descanso habitual del fin de semana.
La Secretaría de Educación establece este descanso dentro del calendario escolar 2026 con el objetivo de mantener el desarrollo ordenado del ciclo educativo en los niveles de Prebásica, Básica y Media.