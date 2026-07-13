España y Francia se enfrentarán por ocasión número 39 en las Semifinales del Mundial 2026

España vs Francia se enfrentarán por 39.ª vez entre amistosos y torneos oficiales, con un claro dominio de "La Roja".
De los 38 duelos previos, que comienzan en 1922 y terminan en 2025, la Selección Española acumula 18 victorias, siete empates y 13 triunfos para Francia.
A simple vista, las estadísticas favorecen a España, aunque la historia demuestra que Francia supo imponerse en los momentos más importantes.
Las únicas dos finales disputadas entre ambos países terminaron con triunfo francés. La primera, en la Eurocopa de 1984, donde la selección liderada por Michel Platini venció por 2-0 y la segunda, aquella final de la UEFA Nations League 2021, cuando los goles de Karim Benzema y Kylian Mbappé dejaron sin título al conjunto español.
Y si repasamos los enfrentamientos directos entre ambas selecciones en Copas del Mundo, Francia derrotó a España en los Octavos de Final de Alemania 2006 con remontada incluida (3-1).
Durante décadas, Francia dominó los grandes partidos contra España, pero esa tendencia comenzó a cambiar en las Semifinales de la Eurocopa 2024.
En dicho partido, Francia golpeó primero gracias al tanto de Kolo Muani, pero un espectacular gol de Lamine Yamal, acompañado por otro de Dani Olmo, dieron la vuelta al marcador y permitió a España clasificarse a una final que terminaría ganando.
Y un año más tarde, en las Semifinales de la Nations League 2025, España le pasó por encima a Francia, venciéndola por 5-1 al minuto 67´, aunque Francia maquilló el resultado con un 5-4 final.
Con más de 100 años de historia y un boleto a la Gran Final en juego, España, la mejor defensa del torneo con solo un gol encajado en seis partidos, se medirá a Francia, una de las mejores ofensivas del torneo con 16 anotaciones.
Francia va por su quinta Gran Final, España sueña con la segunda... ¿Qué selección dirá presente el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium?