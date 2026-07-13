FIFA acepta curiosa petición de Argentina previo a juego de semifinal contra Inglaterra

La selección de Argentina ha hecho a la FIFA una curiosa petición a días del partido de semifinales contra Inglaterra en el Mundial United 2026 y se lo ha cumplido
La selección de Argentina llegó a semifinales del Mundial United 2026, durante su camino hasta esta fase se han dado muchas polémicas.
La campeona del mundo que es liderada por Lione Messi, busca el bicampeonato de la Copa del Mundo 2026, pero para eso primero tiene que pasar por Inglaterra y llegar a la final.
La Argentina de Lionel Scaloni sufrió para poder eliminar a Suiza, luego de una expulsión de Embolo, todo cambió a favor de la albiceleste pasando de 1-1 a terminar 3-1 a favor.
Ahora la selección de Argentina en la fase de semifinales se mide contra Inglaterra, quien dejó en el camino a Noruega.
A días de dicho encuentro se ha conocido un pedido que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le hizo a la FIFA para la cita del miércoles en Atlanta contra Inglaterra
A horas de lo que son los duelos de semifinales, una importante noticia se dio a conocer sobre una de las llaves de esta fase, en el partido que enfrentará a Argentina ante Inglaterra.
Los albicelestes se toman muy enserio este duelo ante Inglaterra por toda la controversia histórica que tiene ese enfrentamiento, el que no lo ven como un compromiso más.
Para este partido, Argentina hizo una solicitud especial a la FIFA, que era poder jugar de azul ante los ingleses, al igual que en el 1986, cuando Diego Armando Maradona se lució en el Estadio Azteca para eliminar a Inglaterra en el Mundial.
Además, rápidamente se vincula a la camiseta azul a aquel partido entre ambos en el mundial de México en 1986, en el cual Argentina ganó 2-1 con una actuación imborrable de Diego Armando Maradona.
Las únicas dos veces que Argentina enfrentó a Inglaterra en un Mundial con la indumentaria suplente terminaron con victoria albiceleste. En cambio, cuando jugó con la tradicional camiseta celeste y blanca, en Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002, el resultado fue favorable para los europeos.
El partido marcará además un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Será la primera vez en 24 años que ambos seleccionados se enfrenten en una Copa del Mundo y, también, el primer cruce entre ambos en una semifinal mundialista.
Esta solicitud tuvo una rápida respuesta por parte de la FIFA, en la que accedió por completo a esta petición de Argentina, quien podrá jugar de azul ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
De esta forma, Argentina tendría todo preparado para lo que será su enfrentamiento ante Inglaterra, en la que quiere dejar en el camino al conjunto europeo en lo que promete ser un batallado duelo en Atlanta.
El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 15 de julio.