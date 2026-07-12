Fichajes Honduras: Olimpia con otra alta, Real España va por extranjero y legionario cambia de club

Se sigue moviendo el mercado de fichajes del fútbol hondureño, el Olimpia sorprende al descartar a otro futbolista y de ir por otra alta del extranjero, mientras que Real España lo envía a préstamo
Kevin Álvarez: Regresa al fútbol profesional luego de haber anunciado su retiro para unirse a las filas del CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras.
Jafeth Núñez: El Olimpia no cuenta con él y nuevamente fue cedido ahora es al CD Choloma donde será dirigido por Héctor Vargas.
Imanol Enríquez: El Olimpia tiene todo arreglado para firmar al atacante argentino, quien militó en el Chaco For Ever de la segunda de su país en la pasada temporada.
Agustín Mulet: El Real España no se rinde y ha vuelto a la carga por el volante argentino.
Anfronit Tatum: No seguirá en el Real España para unirse al Independiente de Siguatepeque, uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional.
André Orellana: El defensor es sondeado por el CD Choloma. El zaguero defensivo se decantaría por firmar por el cuadro maquilero.
César Samudio: El portero panameño tiene ofertas de la primera división de Colombia. El Fortaleza colombiano preguntó por el arquero del CD Marathón. Universidad Central también preguntó por el panameño.
Luis Felipe Pacheco Báez: El Platense fichó al mediocampista chileno, quien llega procedente de las Ligas Burocráticas de Estados Unidos. Anteriormente, militó en Naval, Deportes Concepción, Magallanes, Deportes Recoleta, Fernández Vial de Chile.
Piero Alejandro Gárate Rojas: El conjunto escualo de Puerto Cortés también confirmó la contratación del futbolista chileno.
Sergio Peña: El ex Marathón, Motagua y Real Sociedad, es nuevo fichaje del Platense de Puerto Cortés.
Manuel Loaiza: El portero colombiano llega al conjunto escualo tras su paso por Pumas FC de la Segunda División.
Romell Quioto: El legionario hondureño fue presentado como nuevo jugador de AlUla FC de Arabia Saudita. Será su cuarto club en el balompié árabe.
Bryan Castillo: Ha dejado la Liga Nacional para unirse al Real Tegus de la Liga Nacional de Ascenso.
Loreto Barrios: Es nuevo defensor central del Juticalpa FC de la Liga Nacional de Honduras. Contrato por un año tras llegar como agente libre.