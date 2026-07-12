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Fichajes Honduras: Olimpia con otra alta, Real España va por extranjero y legionario cambia de club

Se sigue moviendo el mercado de fichajes del fútbol hondureño, el Olimpia sorprende al descartar a otro futbolista y de ir por otra alta del extranjero, mientras que Real España lo envía a préstamo

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 15:36
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Se sigue moviendo el mercado de fichajes del fútbol hondureño, el Olimpia sorprende al descartar a otro futbolista y de ir por otra alta del extranjero, mientras que Real España lo envía a préstamo
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Kevin Álvarez: Regresa al fútbol profesional luego de haber anunciado su retiro para unirse a las filas del CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras.
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Jafeth Núñez: El Olimpia no cuenta con él y nuevamente fue cedido ahora es al CD Choloma donde será dirigido por Héctor Vargas.
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Imanol Enríquez: El Olimpia tiene todo arreglado para firmar al atacante argentino, quien militó en el Chaco For Ever de la segunda de su país en la pasada temporada.
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Agustín Mulet: El Real España no se rinde y ha vuelto a la carga por el volante argentino.
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Anfronit Tatum: No seguirá en el Real España para unirse al Independiente de Siguatepeque, uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional.
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André Orellana: El defensor es sondeado por el CD Choloma. El zaguero defensivo se decantaría por firmar por el cuadro maquilero.
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César Samudio: El portero panameño tiene ofertas de la primera división de Colombia. El Fortaleza colombiano preguntó por el arquero del CD Marathón. Universidad Central también preguntó por el panameño.
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Luis Felipe Pacheco Báez: El Platense fichó al mediocampista chileno, quien llega procedente de las Ligas Burocráticas de Estados Unidos. Anteriormente, militó en Naval, Deportes Concepción, Magallanes, Deportes Recoleta, Fernández Vial de Chile.
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Piero Alejandro Gárate Rojas: El conjunto escualo de Puerto Cortés también confirmó la contratación del futbolista chileno.
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Sergio Peña: El ex Marathón, Motagua y Real Sociedad, es nuevo fichaje del Platense de Puerto Cortés.
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Manuel Loaiza: El portero colombiano llega al conjunto escualo tras su paso por Pumas FC de la Segunda División.
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Romell Quioto: El legionario hondureño fue presentado como nuevo jugador de AlUla FC de Arabia Saudita. Será su cuarto club en el balompié árabe.
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Bryan Castillo: Ha dejado la Liga Nacional para unirse al Real Tegus de la Liga Nacional de Ascenso.
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Loreto Barrios: Es nuevo defensor central del Juticalpa FC de la Liga Nacional de Honduras. Contrato por un año tras llegar como agente libre.
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