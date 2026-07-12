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Tomás Zambrano y otros diputados fueron a ver juegos del Mundial: ¿cuánto costaba el boleto?

Los congresistas fueron vistos en Estados Unidos en partidos de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 14:04
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Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, fue captado junto a otros diputados en partidos de cuartos de final de la Copa del Mundo. ¿A qué juegos fueron y cuánto costaba el boleto?

 Fotos: Cortesía redes
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Uno de los encuentros en el que fueron vistos los congresistas fue el Argentina vs Suiza en Kansas, encuentro donde los campeones del mundo salieron vencedores con marcador de 3-1.

Foto: EFE
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En redes sociales fue compartido un video en el estadio de Kansas donde se le vio a Tomás Zambrano en las graderías del recinto.

Foto: Cortesía redes
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Zambrano fue enfocado por una de las cámaras del estadio y apareció en la pantalla principal del recinto.

Foto: Cortesía redes
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Inclusive, Zambrano compartió el video en redes sociales e informó que había ido a ver el partido de Argentina junto a su hijo. ¿Cuánto costaba el boleto?

 Foto: Cortesía redes
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Si los boletos no se habían adquirido con anticipación, los boletos más baratos se podrían encontrar desde los 1,600 dólares. Había otras opciones desde 3 mil hasta los 7,050 dólares para el partido al que fue Zambrano. Todo es dependiendo cuándo adquirió los tickets, si lo hizo con anticipación el valor pudo ser menos.

 Foto: Cortesía redes
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En tanto, durante el Inglaterra vs Noruega en Miami también fue captado otro parlamentario que hizo el viaje junto a su familia.

Foto: Cortesía redes Selección de Inglaterra
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Se trata del secretario del Congreso, Carlos Ledezma, quien fue visto con la camiseta de la Selección de Inglaterra. ¿Cuánto gastó Ledezma? El boleto más barato iniciaba desde los 1,805 dólares y en reventa se encontraban hasta en ocho mil.

Foto: Cortesía redes
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Al partido de Argentina y Suiza también fueron los políticos Marlon Lara y su hermano Wenceslao Lara, ambos por el departamento de Cortés.

Foto: Cortesía redes
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Los diputados del Congreso Nacional se encuentran actualmente en un período de vacaciones y regresarán el 24 de julio.

Foto: Archivo El Heraldo
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