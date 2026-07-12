Tomás Zambrano y otros diputados fueron a ver juegos del Mundial: ¿cuánto costaba el boleto?

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, fue captado junto a otros diputados en partidos de cuartos de final de la Copa del Mundo. ¿A qué juegos fueron y cuánto costaba el boleto?
Uno de los encuentros en el que fueron vistos los congresistas fue el Argentina vs Suiza en Kansas, encuentro donde los campeones del mundo salieron vencedores con marcador de 3-1.
En redes sociales fue compartido un video en el estadio de Kansas donde se le vio a Tomás Zambrano en las graderías del recinto.
Zambrano fue enfocado por una de las cámaras del estadio y apareció en la pantalla principal del recinto.
Inclusive, Zambrano compartió el video en redes sociales e informó que había ido a ver el partido de Argentina junto a su hijo. ¿Cuánto costaba el boleto?
Si los boletos no se habían adquirido con anticipación, los boletos más baratos se podrían encontrar desde los 1,600 dólares. Había otras opciones desde 3 mil hasta los 7,050 dólares para el partido al que fue Zambrano. Todo es dependiendo cuándo adquirió los tickets, si lo hizo con anticipación el valor pudo ser menos.
En tanto, durante el Inglaterra vs Noruega en Miami también fue captado otro parlamentario que hizo el viaje junto a su familia.
Se trata del secretario del Congreso, Carlos Ledezma, quien fue visto con la camiseta de la Selección de Inglaterra. ¿Cuánto gastó Ledezma? El boleto más barato iniciaba desde los 1,805 dólares y en reventa se encontraban hasta en ocho mil.
Al partido de Argentina y Suiza también fueron los políticos Marlon Lara y su hermano Wenceslao Lara, ambos por el departamento de Cortés.
Los diputados del Congreso Nacional se encuentran actualmente en un período de vacaciones y regresarán el 24 de julio.