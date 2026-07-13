Polémica con Honduras: ¿Quién es Iván Barton, árbitro salvadoreño de semifinal en el Mundial?

Centroamérica estará presente en la semifinal de la Copa del Mundo entre Francia y España. El salvadoreño Iván Barton pitará el encuentro y hará historia. ¿Qué polémica tuvo con Honduras?
Iván Barton fue nombrado para la semifinal entre Francia y España, lo hará junto a los líneas David Morán de El Salvador y Antonio Pupiro de Nicaragua.
Su nombre completo es Iván Arcides Barton Cisneros y nació el 27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador.
Es árbitro FIFA desde el 2018 y es el árbitro centroamericano que más lejos ha llegado en la presente Copa del Mundo.
Uno de los encuentros de fase eliminatoria que dirigió fue el Colombia vs Suiza donde los europeos terminaron pasando en penales.
¿Por qué se le relaciona con Honduras y qué polémica tuvo con la "H"? En territorio nacional es recordado por lo sucedido durante un México vs Honduras en el Estadio Azteca.
Hay que ir al 2023 por un juego de Liga de Naciones donde México ganó 2-0 y el duelo se terminó definiendo en penales. Barton añadió casi 13 minutos y México lo terminó empatando.
En primera instancia el árbitro salvadoreño añadió 9 minutos y el partido se terminó yendo casi a los 13 minutos de añadido.
Luego de ese partido, en redes sociales se atizó fuertemente contra el árbitro salvadoreño que ahora dirigirá uno de los encuentros más importantes en la Copa del Mundo.
En esta Copa del Mundo el salvadoreño es recordado por haber expulsado al volante Miguel Almirón, quien se tapó la boca y le dijo algo a un jugador de Turquía, esa fue la primera expulsión por un caso así en este Mundial.