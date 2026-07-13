La preocupación en Inglaterra por Bellingham previo a semifinal contra Argentina

Se han encendido las alarmas en la selección de Inglaterra previo al juego de semifinal contra la Argentina de Lionel Messi por el tema de Jude Bellingham
Jude Bellingham fue la figura de la selección de Inglaterra en el triunfo en cuartos ante Noruega pero al final del mismo se confirmó una mala noticia.
Se lesionó en una caída durante el duelo frente a Noruega y cuando recibía indicaciones de Thomas Tuchel, se tomaba el hombro para acomodárselo.
Bellingham sufrió una caída durante el partido y se pudo notar que quedó afectado cuando recibía indicaciones de su DT y es el mismo por que fue intervenido por lo que estuvo varios meses de baja.
Bellingam quedó muy adolorido de su hombro y se le pudo notar en los últimos minutos del partido contra Noruega.
En Argentina ya se menciona el tema y han empezado a hablar del tema para ver si llega de buena forma al partido de semifinal.
En las imágenes que han surgido se notó que el futbolista Jude Bellingham se fue molesto de su hombro ya que se lo tocaba con frecuencia.
Los periodistas en la publicación de Buenos Aires TyC Sports están convencidos de que el hombre estrella de Inglaterra podría resultar herido.
Bellingham ha sufrido mucho de dicho problema en el hombro y esto surge cuando con el Real Madrid jugó contra el Rayo Vallecano en marzo de 2025, a lo que finalmente terminó en una cirugía.
Todo indica que Bellingham sí esté liesto para el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con Inglaterra ante Argentina, donde buscan reservar su lugar en una final de la Copa del Mundo por primera vez en 60 años.
Bellingham lleva seis goles en este Mundial 2026 con la selección de Inglaterra y quiere seguir siendo la estrella contra Argentina.
La victoria provocó escenas jubilosas después del silbato final mientras los jugadores de Inglaterra se regocijaban, cantando Wonderwall con los miles de fanáticos en las gradas de Miami.
Bellingham se ha convertido en el alma de Inglaterra y en estos momentos se encuentra en plena recuperación para esperar que llegue al encuentro ante los argentinos en plenas condiciones.
Los ingleses se recuperan del desgastante partido ante los noruegos en Miami y piensan en dar el batacazo ante Argentina para instalarse en la final.
Tuchel calificó la victoria sobre Noruega como "afortunada" en una entrevista reveladora con ITV minutos después del silbato final, lo que provocó una reacción perpleja de Bellingham cuando era su turno de hablar con los medios.
Una gran cicatriz ha permanecido en el hombro izquierdo de Bellingham, que es visible en las fotos que publicó hoy desde la piscina en la base de Kansas City de los Tres Leones.
Inglaterra se dirigirá al choque de Argentina con pocas preocupaciones por lesiones aparte de Jordan Henderson, quien llegó al banquillo en Miami a pesar de sufrir una fractura en el brazo pocos días antes.