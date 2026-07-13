Gobierno hondureño lanza programa Billetera Electrónica Nacional

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura lanzó este día la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), una aplicación de identidad digital implementada por la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la cual permitirá a los hondureños, en una primera etapa, portar digitalmente el Documento Nacional de Identificación (DNI), la licencia de conducir y el carné de residencia, usado por extranjeros que viven en Honduras. Con esta iniciativa se busca fortalecer la seguridad de estos documentos oficiales, reduciendo el riesgo de falsificación y facilitando su verificación, permitiendo a los ciudadanos utilizar sus credenciales de manera más simple y segura. Mientras los documentos físicos pueden extraviarse, deteriorarse o ser objeto de falsificación, BIEN incorpora mecanismos de validación digital que permiten comprobar su autenticidad de forma inmediata.

La fortaleza, utilidad y seguridad de BIEN

La principal fortaleza de BIEN, radica en que es una billetera electrónica completamente integrada, gracias a la cual los ciudadanos podrán utilizar una sola identidad digital para acceder a distintos servicios del Estado, sin necesidad de repetir procesos ni portar múltiples documentos físicos. Con BIEN, la identidad digital se integrará a los servicios en línea del Estado y funcionará como una única credencial de acceso. Así como una sóla llave permite abrir la puerta de una casa, BIEN permitirá ingresar de forma segura a diversos portales de gobierno, evitando la creación y administración de múltiples cuentas, ya que actualmente cada portal gubernamental requiere un usuario y contraseña diferente. Para proveer un único punto de acceso, la billetera se conectará de manera segura con instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) de la Secretaría de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración (INM). La aplicación ha sido diseñada con un enfoque centrado en la privacidad del ciudadano. Cada persona decidirá qué información compartir y con quién, revelando únicamente los datos necesarios para cada trámite. Asimismo, la identidad digital cuenta con mecanismos de protección que impiden su falsificación. En caso de pérdida o robo del dispositivo móvil, la credencial podrá bloquearse de inmediato, de forma similar al bloqueo de una tarjeta bancaria, lo que brindará mayor confianza tanto a los ciudadanos como a las instituciones que validan la información.

Al respecto el presidente Nasry Asfura dijo: "todos alguna vez hemos vivido algo al hacer largas filas, cansancio y hoy con la modernización creemos que le vamos ayudar a nuestra gente". "Estoy seguro que en los próximos meses habrá una billetera electrónica más completa para que cada hondureño nos vaya bien. El estado está para servirles" destacó el mandatario. "Pronto vamos a incorporar el tema social y saber dónde están llegando los recursos del Estado" destacó el mandatario. "Nosotros tenemos un gran compromiso de hacer un estado seguro y nuestro plan de ciberseguridad está caminando para salir adelante, para que puedar servirnos y estar al nivel de otros países" destacó. "El Estado está con las puertas abiertas a los nuevos retos para mejorar y que cada hondureño sienta que su gobierno está trabajando para mejorar" dijo el presidente Asfura. "Hoy estamos abriendo un camino donde todos nos vamos a sentir satisfechos y no vamos a descansar para facilitarles la vida y tener un futuro mejor" recalcó el presidente.



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