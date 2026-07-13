Acercamiento con Ucrania abre nuevas oportunidades para Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El acercamiento de Honduras con Ucrania abre oportunidades de cooperación tecnológica y agroindustrial, pero el reto del gobierno será convertir los acuerdos políticos en resultados concretos para el país. Así lo consideró este lunes Graco Pérez, analista en relaciones internacionales, quien, además, sostuvo que la visita del presidente Nasry Asfura a Kyiv representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento internacional de Honduras y explorar nuevas alianzas estratégicas, principalmente en áreas como agricultura, seguridad digital y tecnología. “Es positivo que Honduras haya establecido relaciones con Ucrania; eso pone a Honduras en una posición positiva al apoyar un país que desde hace más de cuatro años permanece en guerra, pero esa relación va más allá de una visita; el gobierno debe reforzar sus relaciones para que lo prometido se lleve a cabo", apuntó. Pérez consideró que el acercamiento también marca una posición geopolítica de Honduras frente a la guerra entre Rusia y Ucrania y podría tener implicaciones en las relaciones que el país mantiene con Moscú. “Claro que la visita de Honduras a Ucrania representa algo porque Honduras tiene relaciones con Rusia —oficializadas desde septiembre de 1990— que podrían verse afectadas, pero también hay que considerar que toda Europa apoya a Ucrania", apuntó. El acercamiento entre ambos gobiernos tomó impulso el pasado 19 de junio, cuando Asfura fue recibido por Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, durante una visita a Kyiv. Como resultado del encuentro, los gobiernos firmaron una declaración conjunta para ampliar la cooperación bilateral y acordaron crear una comisión intergubernamental. Además, identificaron oportunidades de trabajo en agricultura, energía, logística, turismo, ciberseguridad y transformación digital.

Apuesta

Desde el gobierno ucraniano, la apuesta es que la relación bilateral avance más allá del respaldo político y se convierta en proyectos que tengan impacto en la población hondureña. Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, sostuvo que la cooperación debe generar resultados para las familias, agricultores y empresarios hondureños. “Queremos que cada visita de líderes se traduzca en beneficios tangibles”, afirmó el canciller ucraniano. Uno de los principales acuerdos contempla la aplicación de drones en la agricultura hondureña, especialmente para el monitoreo de cultivos y la detección de enfermedades que puedan afectar las cosechas. “Hemos acordado cooperar en el uso de drones para la agricultura. Las soluciones tecnológicas ucranianas ayudarán a los agricultores hondureños a monitorear con mayor eficacia sus plantaciones, proteger las cosechas contra enfermedades, optimizar sus operaciones y aumentar sus ingresos”, explicó Sybiha. El funcionario también anunció la intención de crear un centro agroindustrial conjunto que, según el gobierno ucraniano, abriría nuevas oportunidades para las exportaciones hondureñas hacia Europa. La cooperación también alcanzaría el área de seguridad. Ucrania manifestó su disposición de compartir su experiencia tecnológica con las fuerzas del orden hondureñas para fortalecer el control fronterizo, proteger el territorio y combatir el crimen organizado. “Nuestros drones y sistemas de seguridad son puestos a prueba diariamente en las condiciones más exigentes”, manifestó Sybiha. Otro de los puntos de la agenda es la transformación digital del Estado. Ucrania plantea compartir con Honduras su experiencia en gobierno digital para facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos mediante plataformas tecnológicas. Según el canciller, la digitalización podría reducir espacios para la corrupción, fortalecer la ciberseguridad y generar nuevas oportunidades laborales para jóvenes hondureños en el sector tecnológico.

Una relación con peso geopolítico

La visita de Asfura fue la primera realizada por un presidente hondureño a Ucrania. Durante su estancia, el mandatario se reunió con Zelenski y rindió homenaje a los soldados ucranianos fallecidos en la guerra con Rusia. Zelenski destacó el acercamiento de la actual administración hondureña y agradeció el respaldo de Honduras en escenarios internacionales. “Quiero agradecerle personalmente a usted y a su equipo el cambio de rumbo geopolítico de Honduras, y que nos estén apoyando en todos los foros geopolíticos importantes”, dijo Zelenski. Por su parte, Sybiha señaló que Ucrania espera que Honduras se adhiera oficialmente a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, iniciativa que busca el regreso de menores trasladados desde territorios ucranianos durante la guerra. Ambos países también iniciaron conversaciones sobre la eliminación de requisitos de visado y la puesta en marcha de proyectos humanitarios. Además, se prevé la designación de embajadores concurrentes para dar seguimiento a los acuerdos. Para Pérez, el verdadero alcance de la nueva relación bilateral dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para ejecutar los proyectos anunciados y evitar que los compromisos queden únicamente en declaraciones diplomáticas. Bajo la premisa de apoyo y mejoras en el sector digital y agroindustrial, Honduras emprendió lazos diplomáticos con Ucrania. Los lazos ocurrieron luego de que el presidente Nasry Asfura, fuera recibido por Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania el pasado 19 de junio de 2026, durante su estancia en Kiev, capital de dicha nación. Como resultado del encuentro, ambos gobiernos firmaron una declaración conjunta para ampliar la cooperación bilateral y acordaron crear una comisión intergubernamental, además, identificaron oportunidades de trabajo conjunto en agricultura, energía, logística, turismo, ciberseguridad y transformación digital.

Beneficios y ejecicución

Para el analista en relaciones internacionales, Graco Pérez, el acercamiento entre Honduras y Ucrania representa una oportunidad para que el país fortalezca su posicionamiento internacional y explore nuevas alianzas estratégicas. No obstante, consideró que la cooperación en áreas como seguridad digital y ganadería resulta alentadora frente a los desafíos que enfrenta Honduras. Sin embargo, sostuvo que la relación bilateral deberá consolidarse mediante acciones concretas. “Es positivo que Honduras haya establecido relaciones con Ucrania, eso pone a Honduras en una posición positiva al apoyar un país que desde hace más cuatro años permanece en guerra, pero esa relación va más allá de una visita; el gobierno debe reforzar sus relaciones para que lo prometido se lleve a cabo", apuntó. Para el analista, que Honduras "marque su lado ideológico" con Ucrania perfila a Honduras frente a Rusia, ya que las alianzas bilaterales también simbolizan un avance "en la búsqueda de la democracia ante las situaciones adversas que pasa Ucrania". "Claro que la visita de Honduras a Ucrania representa algo porque Honduras tiene relaciones con Rusia —oficializados desde septiembre de 1990— que podrían verse afectadas, pero también hay que considerar que toda Europa apoya a Ucrania", apuntó.

Ucrania destaca el alcance de la alianza

Desde la perspectiva del gobierno ucraniano, la visita de Asfura representó el inicio de una cooperación con beneficios para ambos países. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, aseguró a EL HERALDO que el encuentro permitió sentar las bases para desarrollar proyectos en agricultura, tecnología, seguridad y transformación digital, con énfasis en la aplicación de drones para el monitoreo de cultivos, la creación de un centro agroindustrial conjunto y el intercambio de experiencias en digitalización de los servicios públicos. "Queremos que cada visita de líderes se traduzca en beneficios tangibles", afirmó el canciller ucraniano, al señalar que ambas naciones acordaron impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la producción agrícola, ampliar las exportaciones hondureñas y reforzar la ciberseguridad. Asimismo, destacó que Ucrania está dispuesta a compartir su experiencia en gobierno digital para facilitar el acceso de la población a los servicios públicos y generar oportunidades de empleo en el sector tecnológico. Con esa visión, tanto el gobierno ucraniano como analistas coinciden en que el principal reto será materializar los acuerdos anunciados para que la relación bilateral produzca resultados concretos para Honduras.

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