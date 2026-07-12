Tres fiscalías serán absorbidas por la Fetccop tras reestructuración del MP

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>El <b>Ministerio Público</b> se prepara para reducir el número de dependencias investigativas especializadas, las cuales serán integradas a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (<b>Fetccop</b>).Una fuente interna del Ministerio Público reveló a <b>EL HERALDO</b> que, tras finalizar el receso de medio año el próximo lunes 21 de julio, varias dependencias dejarán de operar de forma independiente.Entre las unidades incorporadas a esta reingeniería están la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).De acuerdo con las fuentes consultadas por este rotativo, la reducción de fiscalías responde a un proyecto heredado desde la administración del exfiscal general <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/exfiscal-johel-zelaya-tras-presuntos-contratos-ilegales-ministerio-publico-ED31231401" target="_blank">Johel Zelaya</a>, separado mediante un juicio político por su interferencia en las elecciones, para "mejorar los procesos investigativos a nivel nacional".Las primeras dependencias que serán intervenidas son herencia directa de tres procesos: la reestructuración de la Fiscalía de hace una década, aprobada mediante el Acuerdo FGR-011-2016; el convenio entre la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el MP; y el plan de depuración policial.La FEES-SJ, creada a inicios de 2016 como parte del Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, tiene como función investigar y ejercer la acción penal contra jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos y otros operadores de justicia señalados por la presunta comisión de delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.La UF-ADPOL surgió en 2016 como respuesta a la corrupción policial y al escándalo provocado por el involucramiento de altos jerarcas de la Policía en los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González y del analista Alfredo Landaverde.En ese sentido, esta unidad acompaña los procesos de investigación y judicialización de delitos atribuidos a miembros de la Policía Nacional, en especial aquellos vinculados con la corrupción y el crimen organizado.Por su parte, la Uferco es un brazo fiscal constituido en 2020 tras la extinción de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), un órgano integrado en 2016 que contaba con el acompañamiento de expertos y especialistas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).Como heredera de la Ufecic, la Uferco concentra las investigaciones sobre estructuras de corrupción de alto impacto que involucran a funcionarios públicos y particulares. Además, da seguimiento a casos impulsados originalmente por la ya desaparecida MACCIH.