"Nuestra administración fue extremadamente sana": Johel Zelaya tras presuntos contratos ilegales

Tegucigalpa, Honduras. - El Ministerio Público abrió una investigación contra el exfiscal general Johel Zelaya por el presunto otorgamiento de contratos ilegales y otros hechos relacionados con las causas que derivaron en su destitución mediante un juicio político. Como parte de las diligencias preliminares, la fiscalía solicitó el nombramiento de un perito para analizar las comunicaciones telefónicas y de mensajería del exfuncionario de dos líneas telefónicas que presuntamente estan bajo el uso de Zelaya. “Johel Zelaya no se va a correr porque no debe nada, no debe nada. Nuestra administración fue una administración extremadamente sana y lo saben las autoridades", manifestó.

Tras conocer la apertura del proceso, el exfiscal general acudió a los tribunales de Criminalidad, donde confirmó que las diligencias permanecen bajo reserva, sin embargo, manifestó que respetará el procedimiento establecido por la ley mientras avanzan las investigaciones. Además, aseguró que la investigación no representa una preocupación para él y reiteró su disposición a enfrentar el proceso correspondiente. La investigación incluye la revisión de las comunicaciones telefónicas y de mensajería del exfuncionario como parte de las actuaciones preliminares ordenadas por las autoridades competentes.

Su destitución