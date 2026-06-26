"Nuestra administración fue extremadamente sana": Johel Zelaya tras presuntos contratos ilegales

Tegucigalpa, Honduras. - El Ministerio Público abrió una investigación contra el exfiscal general Johel Zelaya por el presunto otorgamiento de contratos ilegales y otros hechos relacionados con las causas que derivaron en su destitución mediante un juicio político.
Como parte de las diligencias preliminares, la fiscalía solicitó el nombramiento de un perito para analizar las comunicaciones telefónicas y de mensajería del exfuncionario de dos líneas telefónicas que presuntamente estan bajo el uso de Zelaya.
“Johel Zelaya no se va a correr porque no debe nada, no debe nada. Nuestra administración fue una administración extremadamente sana y lo saben las autoridades", manifestó.
Tras conocer la apertura del proceso, el exfiscal general acudió a los tribunales de Criminalidad, donde confirmó que las diligencias permanecen bajo reserva, sin embargo, manifestó que respetará el procedimiento establecido por la ley mientras avanzan las investigaciones.
Además, aseguró que la investigación no representa una preocupación para él y reiteró su disposición a enfrentar el proceso correspondiente.
La investigación incluye la revisión de las comunicaciones telefónicas y de mensajería del exfuncionario como parte de las actuaciones preliminares ordenadas por las autoridades competentes.
Su destitución
Asimismo, el proceso investigativo toma otro rumbo al ser destituido del cargo de fiscal general ya que Zelaya no cuenta con inmunidad ni privilegios especiales derivados de la función pública que desempeño hasta 2026.
En consecuencia, su defensa podría comparecer formalmente dentro del proceso conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
Destitución tras juicio políticoJohel Zelaya fue destituido el 26 de marzo de 2026 luego de un juicio político desarrollado en el Congreso Nacional, procedimiento que dio origen a las investigaciones que actualmente impulsa el Ministerio Público.
Ese mismo día, el Congreso Nacional nombró como nuevo fiscal general a Pablo Reyes Theodore, quien asumió el cargo en sustitución de Zelaya.
Ahora, la investigación se centra en el presunto otorgamiento de contratos ilegales y otros hechos vinculados con las causas que motivaron la separación del exfuncionario, mientras las diligencias continúan bajo reserva y conforme al procedimiento legal establecido.