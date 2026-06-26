Hondureña atropelló a su pareja en Texas tras una discusión; aceleró el carro cuando él lo reparaba

Texas, Estados Unidos.- La hondureña Martha Alicia Oliva Padilla enfrenta cargos de homicidio en Houston, Texas, luego de ser señalada por las autoridades como la presunta responsable de atropellar a su pareja tras una discusión.

Oliva Padilla, de 41 años, además enfrenta cargos por omisión de auxilio tras la muerte de Luis Adrián Zepeda López, de 38 años.

El hecho se registró la mañana del jueves -18 de junio-, alrededor de las 7:45 de la mañana, en el sector de la cuadra 6300 de Antoine Drive, en el área de Greater Inwood, según el reporte policial.