Hondureña atropelló a su pareja en Texas tras una discusión; aceleró el carro cuando él lo reparaba

Texas, Estados Unidos.- La hondureña Martha Alicia Oliva Padilla enfrenta cargos de homicidio en Houston, Texas, luego de ser señalada por las autoridades como la presunta responsable de atropellar a su pareja tras una discusión.
Oliva Padilla, de 41 años, además enfrenta cargos por omisión de auxilio tras la muerte de Luis Adrián Zepeda López, de 38 años.
El hecho se registró la mañana del jueves -18 de junio-, alrededor de las 7:45 de la mañana, en el sector de la cuadra 6300 de Antoine Drive, en el área de Greater Inwood, según el reporte policial.
De acuerdo con la investigación, la pareja habría sostenido una discusión momentos antes del incidente; Zepeda López se encontraba realizando trabajos mecánicos debajo del capó de una camioneta SUV Honda negra cuando ocurrió el hecho.
Las autoridades señalan que, en medio del altercado, la hondureña habría acelerado el vehículo y arrollando a su pareja, quien fue arrastrado aproximadamente dos cuadras.
Testigos indicaron que el hecho fue reportado de inmediato a las autoridades, luego de observar a la víctima gravemente herida sobre la carretera.
Al llegar al lugar, paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Tras el atropellarlo, la sospechosa habría huido en la camioneta involucrada, la cual fue localizada en un complejo de apartamentos cercano, con el motor aún encendido, según el informe policial.