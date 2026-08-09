Tegucigalpa será sede de Juegos Centroamericanos 2029; Nasry Asfura pidió ayuda a República Dominicana

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña, Tegucigalpa, será sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos en el 2029, algo en lo que el gobierno de Nasry Asfura ya está haciendo las debidas planificaciones. Los Juegos Deportivos Centroamericanos volverán a celebrarse en Honduras de manera exclusiva, 29 años después de que San Pedro Sula albergara la edición de 1997. Tegucigalpa, por su parte, fue sede por última vez en 1990.

Este evento será clasificatorio para los atletas que buscarán estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2030 en Venezuela. Tegucigalpa acogerá deportistas de todos los países centroamericanos en al menos 42 disciplinas, incluido el fútbol. Durante la ceremonia de cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, el presidente de la Organización Centro Caribe Sport, Luis Oviedo, confirmó que la capital hondureña acogerá el evento. "Ayer (sábado 8 de agosto) conversamos con el presidente Asfura, de Honduras, sede de Juegos de Centroamérica", indicó Oviedo.

Ante ello, el presidente Nasry Asfura le pidió a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, asesoramiento y ayuda para realizar de buena manera estos Juegos Centroamericanos, en virtud que la isla acaba de realizar el evento que sigue en el ciclo olímpico y recibe 37 países (Juegos Centroamericanos y del Caribe). La cooperación que Asfura solicitó a Abinader se centra en una cooperación técnica y esta solicitud la hizo durante un encuentro en un hotel de Cali, Colombia, en el marco de la toma de posesión del presidente Abelardo De la Espriella.