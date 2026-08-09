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Tegucigalpa será sede de Juegos Centroamericanos 2029; Nasry Asfura pidió ayuda a República Dominicana

Tegucigalpa volverá a ser sede del evento tras acogerlo en 1990. Nasry Asfura pidió ayuda a su homólogo dominicano para realizar estos Juegos que recibirán a más de 3 mil atletas

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 12:26
Tegucigalpa será sede de Juegos Centroamericanos 2029; Nasry Asfura pidió ayuda a República Dominicana

Nasry Asfura le pidió a Luis Abinader apoyo técnico en el área de deportes y otros aspectos.

Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña, Tegucigalpa, será sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos en el 2029, algo en lo que el gobierno de Nasry Asfura ya está haciendo las debidas planificaciones.

Los Juegos Deportivos Centroamericanos volverán a celebrarse en Honduras de manera exclusiva, 29 años después de que San Pedro Sula albergara la edición de 1997. Tegucigalpa, por su parte, fue sede por última vez en 1990.

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Este evento será clasificatorio para los atletas que buscarán estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2030 en Venezuela.

Tegucigalpa acogerá deportistas de todos los países centroamericanos en al menos 42 disciplinas, incluido el fútbol.

Durante la ceremonia de cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, el presidente de la Organización Centro Caribe Sport, Luis Oviedo, confirmó que la capital hondureña acogerá el evento.

"Ayer (sábado 8 de agosto) conversamos con el presidente Asfura, de Honduras, sede de Juegos de Centroamérica", indicó Oviedo.

Honduras será sede del evento en 2029, en 2025 se realizó en Ciudad de Guatemala.

Honduras será sede del evento en 2029, en 2025 se realizó en Ciudad de Guatemala.

 (Foto: Condepor)

Ante ello, el presidente Nasry Asfura le pidió a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, asesoramiento y ayuda para realizar de buena manera estos Juegos Centroamericanos, en virtud que la isla acaba de realizar el evento que sigue en el ciclo olímpico y recibe 37 países (Juegos Centroamericanos y del Caribe).

La cooperación que Asfura solicitó a Abinader se centra en una cooperación técnica y esta solicitud la hizo durante un encuentro en un hotel de Cali, Colombia, en el marco de la toma de posesión del presidente Abelardo De la Espriella.

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El gobierno de Asfura, mediante la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), tendrá que invertir en las instalaciones deportivas de la capital como la Villa Olímpica, el estadio Chochi Sosa, Lempira Reina, Nacional y otras.

Los Juegos Centroamericanos que acogerá Honduras recibirá a, al menos, tres mil atletas de Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y los nacionales.

Condepor anunciará en las próximas horas la planificación para tener listas las instalaciones en este evento que se planea hacer en el segundo semestre del 2029, en fecha por confirmar.

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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