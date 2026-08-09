¿Lavado de activos? CNBS anuncia investigación a tiktokers, Supremo responde

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) anunció investigaciones por posibles delitos de lavado de activos y confirmó que están indagando a tiktokers en Honduras. Supremo, uno de los tiktokers más conocidos en el país, respondió.
Los creadores de contenido en Honduras ganan mucho dinero en redes, uno de los que más gana es Supremo quien dijo recientemente: "Entre 700 mil y 800 mil lempiras solo en redes en un mes normal es lo que gano".
En tanto, en el mes más alto dijo que llegó a ganar 2.3 millones de lempiras entre todas sus redes sociales, eso lo hizo cuando jugaron ante los tiktokers de El Salvador en el Estadio Morazán.
Ante esta movilización de dinero en redes sociales, desde la CNBS precisaron que existe una investigación por lavado de activos y las plataformas de redes están incluidas.
"Estamos fortaleciendo todo el sistema de prevención de lavado de activos, estamos muchos actores involucrados en eso", inició diciendo la comisionada de la CNBS, Julieta Suazo.
Y añadió: "Las leyes que enviamos al Congreso van a permitir un doble ecosistema para que se prevenga el delito de lavado de activos..."
La funcionaria continuó explicando: "Se hará la investigación del lavado de activos incluyendo todos los canales en que puede funcionar, eso incluye a los tiktokers".
Supremo no se quedó callado y respondió: "Dicen que están siendo investigados 36 o 26 tiktokers o influencer por lavado de dinero y en algunas página vi mi nombre. No sé quiénes son los investigados, pero realmente no sé si es posible que en TikTok haya gente que haga eso..."
Y abonó: "TikTok pierde demasiado dinero si pasara eso, no sé qué gana la persona que supuestamente está lavando dinero. Igual puede ser que haya creadores enormes que hagan millones diarios que estén lavando, pero yo no sé..."
"Yo investigué que en otras plataformas como Twich sí se pudiera hacer eso, sobre todo con personas que tienen 50 personas conectados y ganan 5 mil dólares". Supremo aseguró que él no tiene relación con actividades ilícitas.