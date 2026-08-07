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Claudia Canahuati, la representante de SPS que busca la corona del Miss Honduras 2026

Claudia Canahuati Paz, licenciada y atleta de alto rendimiento, representa a San Pedro Sula en el Miss Honduras Universo 2026. Conoce más de ella aquí

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 18:48
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Claudia Canahuati Paz, de 28 años de edad, es la representante de San Pedro Sula, de cara a la gran gala del Miss Honduras 2026. La bella sampedrana buscará ganar la corona en el evento que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre. Conoce más de su destacado perfil a continuación.

Foto: Instagram Claudia Canahuati
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"Tengo el honor de representar a San Pedro Sula en el Miss Honduras Universo", expresó Canahuati recientemente, a través de sus redes sociales, aspirando a convertirse en la nueva Miss Honduras Universo, título que le abriría las puertas al certamen internacional Miss Universo, previsto para el 24 de noviembre en Puerto Rico.

Foto: Instagram Claudia Canahuati
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El camino de Canahuati hacia la gala nacional inició formalmente el pasado 23 de mayo, cuando recibió la banda oficial como Miss San Pedro Sula durante un acto protocolario realizado en el Hotel Aloft de la ciudad industrial. La organización estuvo a cargo de Carimaxx, franquicia del certamen en Honduras dirigida por Carlos Rivera.

 Foto: Instagram Claudia Canahuati
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Fuera de las pasarelas, Claudia ha construido un sólido perfil profesional en las aulas universitarias. Es licenciada en Administración Industrial y de Negocios, formación que, según cuenta, le abrió las puertas al mundo del retail (comercio).

Foto: Instagram Claudia Canahuati
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"Me he desarrollado profesionalmente dentro de la industria del retail, un espacio que me ha enseñado el valor de la disciplina, el liderazgo y la conexión con las personas", detalló la hermosa concursante en sus plataformas digitales.

Foto: Instagram Claudia Canahuati
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Esa misma disciplina la ha llevado a competir en otro terreno: el deporte de alto rendimiento. Canahuati se define como una apasionada de la vida saludable y asegura que las pistas y canchas le dejaron una lección que hoy aplica en cada faceta de su vida.

 Foto: Instagram Claudia Canahuati
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"El deporte me enseñó que la verdadera fortaleza nace de la constancia, la disciplina y la capacidad de superar nuestros propios límites", afirmó.

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La candidata de San Pedro Sula no solo busca la corona de la mujer más bella de Honduras por el brillo, sino también por una buena causa: la educación.

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Claudia se ha declarado abiertamente como una gran admiradora de One Thousand Schools, un proyecto impulsado por el creador de contenido Shin Fujiyama, y que precisamente, tuvo presencia el día de su imposición de banda a través de representantes de la Fundación Mil Escuelas.

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"He visto cómo el talento, las oportunidades y la educación pueden transformar vidas y abrir caminos para las futuras generaciones", comentó sobre el proyecto.

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El compromiso de Canahuati también se extiende a la preservación del patrimonio nacional. La sampedrana ostenta el título de embajadora del Museo de Antropología e Historia, institución que también estuvo presente en la ceremonia de imposición de banda, en línea con el discurso de identidad que la candidata defiende.

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"Creo profundamente en la importancia de preservar nuestra identidad, nuestra cultura y la historia que nos define como país", puntualizó.

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Con ese perfil, que combina formación académica, disciplina deportiva y trabajo social, Claudia Canahuati llega a la gala del 11 de septiembre como una de las candidatas que buscará quedarse con la corona de Miss Honduras 2026.

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Cabe mencionar que son 19 hondureñas las que se enfrentarán en la gran gala, donde los hondureños podrán conocer a su nueva representante, la que obtendrá el boleto para representar al país en Puerto Rico, sede del Miss Universo 2026.

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