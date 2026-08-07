Sadie Sink habla por primera vez del reto de ser Jean Grey en Spider-Man

La actriz Sadie Sink, conocida mundialmente por interpretar a Max Mayfield en Stranger Things, da un importante giro en su carrera al incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). En Spider-Man: Brand New Day interpreta a Jean Grey, uno de los personajes más importantes de los X-Men.
Su incorporación a una de las franquicias más taquilleras del cine causó gran expectativa, puesto que su personaje permaneció en secreto, y ella misma tuvo que llamarse al silencio en todas las entrevistas en las que el punto principal era cuál sería su personaje.
Ahora que la película lleva una semana en los cines, y tras revelarse que Jean Grey, una de las mutantes más poderosas de los X-Men, era su personaje, ahora la pregunta es: cuál será el futuro de Sink en la franquicia.
Se sabe que fue el director de Spider-Man: Brand New Day, Destin Daniel Cretton, quien decidió que fuera esta mutante la "villana" de la nueva entrega, su visión era conectar con todo el mundo desde la figura de una persona aislada por la sociedad.
La incorporación de Jean Grey representa un paso importante para la futura llegada de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel. El personaje es una de las mutantes más poderosas de los cómics y posee habilidades como telepatía y telequinesis.
Sadie Sink dijo en una entrevista para Variety, que la interpretación de este personaje busca una identidad propia, marcada por esta nueva etapa.
Sink seguirá metida en la piel de la mutante en otro proyecto de los X-Men, pero se desconoce si su trabajo en Marvel se contempla muy a largo plazo.
La actriz también confesó que no conocía el universo de los mutantes hasta que le ofrecieron este rol, y que "Cuanto más me he adentrado en el tema e investigado, más me doy cuenta de lo especiales que son: todos tienen defectos y quizás hayan hecho cosas malas. Eso los convierte en personajes más complejos y fascinantes".
En Spider-Man, la mutante si bien es la villana, hay ocasiones en las que no lo es. Solo es una persona herida, cuyo dolor la hace utilizar su poder para manipular su entorno, pero al final de la cinta hay una esperanza para ella, ese contraste la acerca y la aleja de esa imagen de villana.
Mientras la actriz asimila que ya está dentro del MCU, tras probar el fervor de las masas con Stranger Things, ahora se prepara para su siguiente paso.