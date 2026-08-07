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Así luce el lujoso hotel donde Zendaya y Tom Holland celebraron su boda

La celebración de boda de Tom Holland y Zendaya habría tenido como escenario Beaverbrook, una exclusiva finca convertida en hotel de lujo ubicada en Surrey, Inglaterra. Aquí las imágenes

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 15:02
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Una exclusiva finca convertida en hotel de lujo ubicada en Surrey, Inglaterra, fue el escenario de la celebración de la boda de Zendaya y Tom Holland.

 Fotos: Cortesía Instagram @beaverbrook
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El complejo se encuentra cerca de Kingston upon Thames, localidad natal de Tom Holland, y a unos 40 kilómetros al suroeste de Londres.

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Beaverbrook está rodeado de colinas, bosques, jardines y extensas áreas verdes, ofreciendo un ambiente privado y alejado del movimiento de la capital británica.

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La propiedad ocupa cerca de 190 hectáreas, donde se distribuyen jardines ornamentales, praderas, caminos y zonas boscosas con vistas al paisaje de Surrey.

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La historia de la finca se remonta a 1866, cuando el empresario Abraham Dixon construyó una mansión victoriana conocida como Cherkley Court.

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En 1910, la propiedad fue adquirida por Max Aitken, conocido como Lord Beaverbrook, quien la convirtió en un importante punto de encuentro para figuras políticas, empresariales y culturales.

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Entre los visitantes de aquella época estuvo Winston Churchill. Durante la Segunda Guerra Mundial, la finca también tuvo un papel relacionado con el Gobierno británico y las comunicaciones de guerra.

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Después de varios cambios de propietarios, Beaverbrook fue sometido a un amplio proceso de restauración para recuperar parte de su patrimonio y conservar la esencia de la antigua mansión.

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En 2017, la propiedad abrió sus puertas como un hotel de lujo, combinando elementos históricos con instalaciones y servicios propios de un alojamiento de alta gama.

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Actualmente, Beaverbrook cuenta con 56 alojamientos. The House, su edificio principal, dispone de 18 habitaciones y suites decoradas individualmente con antigüedades, obras de arte y mobiliario contemporáneo.

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El complejo también incluye The Garden House, con 11 habitaciones, y The Village, una pequeña aldea con 21 cottages inspirados en escritores y figuras culturales británicas.

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Sus jardines, obras de arte y paisajes naturales completan la experiencia. La cercanía con lugares como Box Hill, Denbies Wine Estate y RHS Wisley convierte a Beaverbrook en uno de los destinos más exclusivos del sur de Inglaterra, características que habrían llevado a la pareja a elegirlo para su celebración.

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