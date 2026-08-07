Así luce el lujoso hotel donde Zendaya y Tom Holland celebraron su boda

Una exclusiva finca convertida en hotel de lujo ubicada en Surrey, Inglaterra, fue el escenario de la celebración de la boda de Zendaya y Tom Holland.
El complejo se encuentra cerca de Kingston upon Thames, localidad natal de Tom Holland, y a unos 40 kilómetros al suroeste de Londres.
Beaverbrook está rodeado de colinas, bosques, jardines y extensas áreas verdes, ofreciendo un ambiente privado y alejado del movimiento de la capital británica.
La propiedad ocupa cerca de 190 hectáreas, donde se distribuyen jardines ornamentales, praderas, caminos y zonas boscosas con vistas al paisaje de Surrey.
La historia de la finca se remonta a 1866, cuando el empresario Abraham Dixon construyó una mansión victoriana conocida como Cherkley Court.
En 1910, la propiedad fue adquirida por Max Aitken, conocido como Lord Beaverbrook, quien la convirtió en un importante punto de encuentro para figuras políticas, empresariales y culturales.
Entre los visitantes de aquella época estuvo Winston Churchill. Durante la Segunda Guerra Mundial, la finca también tuvo un papel relacionado con el Gobierno británico y las comunicaciones de guerra.
Después de varios cambios de propietarios, Beaverbrook fue sometido a un amplio proceso de restauración para recuperar parte de su patrimonio y conservar la esencia de la antigua mansión.
En 2017, la propiedad abrió sus puertas como un hotel de lujo, combinando elementos históricos con instalaciones y servicios propios de un alojamiento de alta gama.
Actualmente, Beaverbrook cuenta con 56 alojamientos. The House, su edificio principal, dispone de 18 habitaciones y suites decoradas individualmente con antigüedades, obras de arte y mobiliario contemporáneo.
El complejo también incluye The Garden House, con 11 habitaciones, y The Village, una pequeña aldea con 21 cottages inspirados en escritores y figuras culturales británicas.
Sus jardines, obras de arte y paisajes naturales completan la experiencia. La cercanía con lugares como Box Hill, Denbies Wine Estate y RHS Wisley convierte a Beaverbrook en uno de los destinos más exclusivos del sur de Inglaterra, características que habrían llevado a la pareja a elegirlo para su celebración.