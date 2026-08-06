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Detienen al actor Marco Furlan por presunto abuso sexual contra un niño autista de 5 años

Un tribunal de Brasil ordenó mantener en prisión al actor Marco Furlan tras ser imputado por el delito de estupro de vulneración contra un menor

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 18:53
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El actor brasileño Marco Furlan, de 48 años, fue detenido en flagrancia el pasado domingo 2 de agosto en Pindamonhangaba, un municipio de Sao Paulo, señalado por el presunto abuso sexual contra un niño autista de 5 años. A continuación los detalles del caso.

Foto: cortesía redes sociales
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Según el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante una fiesta de cumpleaños en una cabaña, donde varias personas pasaban el fin de semana.

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El informe refiere que el actor fue sorprendido cuando la víctima de cinco años lloraba desconsoladamente dentro de la habitación donde se hospedaba el actor, situación que alertó a la madre del menor y demás invitados presentes.

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Al ingresar al cuarto, los presentes descubrieron al hombre y al niño sin ropa sobre una cama mientras se cometía el acto de agresión física.

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La escena provocó gran indignación entre los testigos, quienes intentaron arremeter contra el actor. Sin embargo, otros acompañantes lo encerraron en una habitación mientras llegaban las autoridades policiales, evitando el linchamiento. Consecuentemente, la Policía de Sao Paulo arrestó a Marco Furlan.

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La Secretaría de Seguridad Pública informó que el imputado enfrentará cargos por el delito de estupro de vulneración conforme al Código Penal brasileño.

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Durante la audiencia de custodia, un juez ratificó la legalidad de la captura y resolvió dejar al actor privado de libertad mientras avanza la investigación.

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Por su parte, la defensa del procesado anunció que presentará sus alegatos legales en los próximos días para que la justicia defina su permanencia en prisión preventiva.

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El expediente del caso se mantendrá bajo secreto de sumario para resguardar la identidad e integridad de la víctima menor de edad.

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El caso ha generado un gran impacto social en Brasil y otras partes del mundo.

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