Gobierno remodela Casa Presidencial: ¿cuánto gastarán y qué trabajos se hacen?

El gobierno de Nasry Asfura informó que está remodelando la Casa Presidencial. ¿Cuánto gastarán y qué trabajos se hacen? Esto es lo que se sabe sobre los trabajos en la sede del Poder Ejecutivo.
El gobierno de Nasry Asfura informó que está llevando a cabo una remodelación integral del Palacio José Cecilio del Valle, sede del Poder Ejecutivo en Tegucigalpa.
Explicaron que las obras se basan en reparar los daños por humedad, filtraciones en techos, pisos y la sala de prensa.
Afirmaron que se hace una intervención técnica y estética en paredes, techos y pisos principales.
Además, se hace una reparación de filtraciones de agua y daños acumulados por la humedad.
A su vez, mejoras y cambio de sanitarios en la sala de prensa para los comunicadores. Ante ello, actualmente los periodistas solo llegan cuando hay eventos.
En videos se aprecia que se está arreglando el techado ya que muchas parten tienen tejas. Otras obras se centran en la optimización de espacios para recibir a delegaciones internacionales y ciudadanos.
El piso de los corredores se está reparando, así se aprecia en los videos de Casa de Gobierno. ¿Y el gasto? EL HERALDO contactó a José Argueta, ministro de Comunicaciones, pero no respondió a la consulta.
"¿De cuánto es el presupuesto que se asignó para estas remodelaciones en Casa Presidencial?", le preguntó EL HERALDO a Argueta, pero no dio respuesta.
El Poder Ejecutivo informó que más de 50 personas están haciendo las obras y se está a la espera de la información sobre el gasto en las remodelaciones.