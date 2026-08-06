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Gobierno remodela Casa Presidencial: ¿cuánto gastarán y qué trabajos se hacen?

Nasry Asfura ordenó la remodelación de Casa Presidencial. Según informaron se están generando más de 50 empleos

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 18:51
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El gobierno de Nasry Asfura informó que está remodelando la Casa Presidencial. ¿Cuánto gastarán y qué trabajos se hacen? Esto es lo que se sabe sobre los trabajos en la sede del Poder Ejecutivo.

Fotos: Cortesía redes Casa Presidencial
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El gobierno de Nasry Asfura informó que está llevando a cabo una remodelación integral del Palacio José Cecilio del Valle, sede del Poder Ejecutivo en Tegucigalpa.

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Explicaron que las obras se basan en reparar los daños por humedad, filtraciones en techos, pisos y la sala de prensa.

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Afirmaron que se hace una intervención técnica y estética en paredes, techos y pisos principales.

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Además, se hace una reparación de filtraciones de agua y daños acumulados por la humedad.

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A su vez, mejoras y cambio de sanitarios en la sala de prensa para los comunicadores. Ante ello, actualmente los periodistas solo llegan cuando hay eventos.

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En videos se aprecia que se está arreglando el techado ya que muchas parten tienen tejas. Otras obras se centran en la optimización de espacios para recibir a delegaciones internacionales y ciudadanos.

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El piso de los corredores se está reparando, así se aprecia en los videos de Casa de Gobierno. ¿Y el gasto? EL HERALDO contactó a José Argueta, ministro de Comunicaciones, pero no respondió a la consulta.

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"¿De cuánto es el presupuesto que se asignó para estas remodelaciones en Casa Presidencial?", le preguntó EL HERALDO a Argueta, pero no dio respuesta.

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El Poder Ejecutivo informó que más de 50 personas están haciendo las obras y se está a la espera de la información sobre el gasto en las remodelaciones.

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