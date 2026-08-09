Vialidad y Transporte habilita los domingos para renovar licencias de conducir

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que no pueden renovar su permiso de conducir durante la semana tendrán una nueva opción a partir de este domingo, cuando la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) habilite jornadas especiales para realizar este trámite. La medida busca atender a conductores que, debido a sus horarios laborales u otras responsabilidades, no tienen tiempo disponible de lunes a sábado para completar el proceso de renovación. El servicio se brindará en el Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores, donde también estarán disponibles las evaluaciones médicas y psicológicas requeridas para realizar el trámite.

El comisario Daniel González, jefe del Centro de Capacitación Vial, explicó que la apertura de los domingos responde a las solicitudes recibidas de personas que tienen dificultades para acudir durante los días hábiles. "Tenemos bastantes solicitudes de la población de algunos sectores que durante la semana se les imposibilita realizar este proceso por temas de compromisos laborales o de otra índole", señaló. La jornada permitirá a los conductores completar los requisitos necesarios para renovar sus permisos en las diferentes categorías, incluyendo las evaluaciones médica y psicológica. González indicó que la atención dominical comenzará este domingo, aunque en la información proporcionada no se detalló el horario específico de la jornada. La DNVT también prevé desarrollar estas jornadas especiales en diferentes puntos del país, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.