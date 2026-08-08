Construirán tercer carril en la carretera entre Tegucigalpa y Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- La carretera que conecta Tegucigalpa con Santa Lucía tendrá un tercer carril en un tramo de 6.3 kilómetros, una obra que busca ampliar la capacidad de una de las principales rutas de acceso y salida de la capital hacia el municipio. El proyecto contempla una inversión de 55 millones de lempiras y, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), este viernes comenzaron los primeros trabajos en la zona. Las labores iniciales incluyen limpieza y desbroce del derecho de vía, marcaje de los sectores donde se ejecutará la obra y trabajos para preparar y estabilizar el terreno.

Según la información brindada por las autoridades, el nuevo carril tendrá un ancho de 3.50 metros y se extenderá a lo largo de 6.3 kilómetros de la Ruta 25. Como parte de la intervención también se contempla colocar una nueva base para la carretera, una carpeta asfáltica y reconstruir el puente existente en el tramo intervenido. La carretera es utilizada diariamente por unas 40,000 personas que se movilizan entre Tegucigalpa y Santa Lucía, según la información proporcionada por la SIT. El tercer carril se construye mientras en la misma zona avanza otro proyecto vial: la vía alterna Tegucigalpa-Santa Lucía, que busca ofrecer una nueva conexión entre Palo de Hule, en Tegucigalpa, y el municipio de Santa Lucía.