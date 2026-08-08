Construirán tercer carril en la carretera entre Tegucigalpa y Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- La carretera que conecta Tegucigalpa con Santa Lucía tendrá un tercer carril en un tramo de 6.3 kilómetros, una obra que busca ampliar la capacidad de una de las principales rutas de acceso y salida de la capital hacia el municipio.
El proyecto contempla una inversión de 55 millones de lempiras y, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), este viernes comenzaron los primeros trabajos en la zona.
Las labores iniciales incluyen limpieza y desbroce del derecho de vía, marcaje de los sectores donde se ejecutará la obra y trabajos para preparar y estabilizar el terreno.
Según la información brindada por las autoridades, el nuevo carril tendrá un ancho de 3.50 metros y se extenderá a lo largo de 6.3 kilómetros de la Ruta 25.
Como parte de la intervención también se contempla colocar una nueva base para la carretera, una carpeta asfáltica y reconstruir el puente existente en el tramo intervenido.
La carretera es utilizada diariamente por unas 40,000 personas que se movilizan entre Tegucigalpa y Santa Lucía, según la información proporcionada por la SIT.
El tercer carril se construye mientras en la misma zona avanza otro proyecto vial: la vía alterna Tegucigalpa-Santa Lucía, que busca ofrecer una nueva conexión entre Palo de Hule, en Tegucigalpa, y el municipio de Santa Lucía.
Esta segunda obra registra un 32.90 % de avance físico, después de completar la pavimentación de 3.65 kilómetros del tramo en ejecución, de acuerdo con los datos proporcionados para esta nota.
La vía alterna contempla una inversión superior a 272 millones de lempiras y transforma un tramo que originalmente era de terracería. El proyecto comenzó en diciembre de 2024, pero acumuló retrasos durante la administración anterior.
Una vez concluida, la carretera alterna está prevista para mejorar la conexión entre Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas, con una población beneficiaria estimada en unos 60,000 habitantes.
Ambas obras se desarrollan en un corredor donde el crecimiento del tránsito ha aumentado la presión sobre las vías existentes, especialmente durante las horas de mayor circulación.
Además del tercer carril, la intervención contempla la reconstrucción del puente existente, por lo que los trabajos no se limitarán a la ampliación de la carretera.
Mientras avanzan estos proyectos, las autoridades deberán mantener la circulación en una de las principales rutas utilizadas por quienes se movilizan entre la capital y los municipios ubicados al oriente de Francisco Morazán.