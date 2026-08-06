Alcaldía analiza declarar alerta roja por crisis de agua en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) analiza elevar a alerta roja la emergencia por la escasez de agua que afecta a la capital, debido al acelerado descenso de las reservas en los embalses y al persistente déficit de lluvias que amenaza con agravar la crisis durante las próximas semanas.

"Es un tema que hemos conversado con el alcalde Juan Diego Zelaya y el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez. Las condiciones climáticas podrían llevarnos a una crisis mayor, no solo por el acceso al agua, sino también por el impacto en la agricultura", explicó Julio Quiñónez Espino, director de Gestión de Riesgos (Simger).

Lamentó que, aunque se anuncian ondas tropicales para el territorio nacional, estas no están dejando los acumulados necesarios en las cuencas que alimentan las represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela.

Ante este panorama, explicó que dentro de las alternativas evaluadas figura el traslado de agua desde otras fuentes fuera del Distrito Central, aunque reconoció que esa medida implicaría una inversión considerable para las instituciones involucradas.

"Se ha evaluado traer agua desde un embalse de la zona sur o desde una fuente ubicada en Comayagua. Es una opción que tiene un costo elevado, pero que se consideraría si fuera necesario. Por ahora creemos que con los pozos podremos paliar la situación", indicó.