Alcaldía analiza declarar alerta roja por crisis de agua en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) analiza elevar a alerta roja la emergencia por la escasez de agua que afecta a la capital, debido al acelerado descenso de las reservas en los embalses y al persistente déficit de lluvias que amenaza con agravar la crisis durante las próximas semanas.
"Es un tema que hemos conversado con el alcalde Juan Diego Zelaya y el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez. Las condiciones climáticas podrían llevarnos a una crisis mayor, no solo por el acceso al agua, sino también por el impacto en la agricultura", explicó Julio Quiñónez Espino, director de Gestión de Riesgos (Simger).
Lamentó que, aunque se anuncian ondas tropicales para el territorio nacional, estas no están dejando los acumulados necesarios en las cuencas que alimentan las represas que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela.
Ante este panorama, explicó que dentro de las alternativas evaluadas figura el traslado de agua desde otras fuentes fuera del Distrito Central, aunque reconoció que esa medida implicaría una inversión considerable para las instituciones involucradas.
"Se ha evaluado traer agua desde un embalse de la zona sur o desde una fuente ubicada en Comayagua. Es una opción que tiene un costo elevado, pero que se consideraría si fuera necesario. Por ahora creemos que con los pozos podremos paliar la situación", indicó.
Por otra parte, Julio Quiñónez informó que el racionamiento de agua de siete a nueve días forma parte de una estrategia para prolongar la disponibilidad del recurso mientras esperan que las condiciones climáticas mejoren hacia mediados de septiembre, según los pronósticos meteorológicos.
"Con la distribución de agua cada siete días, teníamos una proyección de llegar al 20% crítico a finales de agosto. Con la decisión de ampliar el racionamiento a nueve días logramos extender un poco más las reservas y estimamos alcanzar ese nivel entre el 11 y el 20 de septiembre", explicó el director de Singer.
Añadió que mantiene en marcha un programa de habilitación y rehabilitación de pozos que permitirán abastecer a los camiones cisterna y, en algunos casos, incorporarse directamente a la red de distribución.
Nivenes críticos y alto el riesgo hídrico
La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó este jueves 6 de agosto que los embalses que abastecen al Distrito Central permanecen en niveles bajos, una situación que mantiene el riesgo hídrico en la categoría de alto.
De acuerdo con la UMAPS, el embalse Los Laureles registra un almacenamiento del 39.68 % de su capacidad y, aunque se encuentra por encima del umbral crítico del 25%, continúa dentro del rango de alto riesgo.
Por su parte, el embalse La Concepción presenta una capacidad de 31.52 %, una cifra que refleja la reducción sostenida de las reservas de agua y que también lo ubica en la categoría de alto riesgo hídrico.
La UMAPS recordó que ambos embalses siguen por debajo del 50 % de su capacidad, porcentaje considerado como referencia para advertir una situación delicada en el abastecimiento de agua para la capital hondureña.
Ante este panorama, las autoridades mantienen el esquema ampliado de racionamiento de agua con el objetivo de prolongar las reservas disponibles mientras persisten las escasas lluvias en las cuencas que alimentan los principales embalses.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a hacer un uso responsable del agua, evitar el desperdicio y reforzar las medidas de ahorro en los hogares capitalinos.