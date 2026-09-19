Un sueño hecho realidad: 1,074 nuevos profesionales reciben su título de la UNAH

Honduras recibe a más de 1,000 nuevos profesionales graduados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí las fotos
Un total de 1,074 estudiantes reciben su título universitario tras culminar sus estudios en diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
De estos nuevos egresados, un total de 523 reciben una mención honorífica en las categorías Cum Laude, Magna Cum Laude y Summa Cum Laude, como reconocimiento a su destacado desempeño académico.
Este 18 de septiembre, durante las jornadas de la mañana y la tarde, la UNAH realiza la entrega de títulos a los nuevos profesionales. En la jornada matutina fueron convocados los egresados de las carreras de Odontología, Química y Farmacia, Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas.
En horas de la tarde se entregarán los títulos a profesionales de las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ciencias y Ciencias Espaciales.
Entre las carreras con mayor número de graduados destacan Enfermería, con 81 nuevos profesionales, seguida de Informática Administrativa, con 75 egresados.
A la lista de carreras con más graduados se suma Ciencias Jurídicas, con 68 profesionales. Además, en esta promoción se incorporan egresados de programas de doctorado, maestría y siete profesionales de una especialidad.
En la ceremonia estuvo presente el rector de la UNAH, Odir Fernández: “Deben buscar la verdad con rigor y con humildad. La UNAH está llamada a ser un lugar donde se piensa con calma y se argumenta con respeto”.
“No persigan los sueños de los demás, sigan los caminos que sientan importantes para ustedes. Confíen en sí mismos. Permítanse errar, pero exíjanse recuperarse”, aconsejó Odir Fernández.