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Un sueño hecho realidad: 1,074 nuevos profesionales reciben su título de la UNAH

Después de años de esfuerzo, desvelos, exámenes y sacrificios, llegó uno de los momentos más esperados: 1,074 estudiantes de la UNAH recibieron su título universitario. Aquí las fotos

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 10:46
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Honduras recibe a más de 1,000 nuevos profesionales graduados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aquí las fotos

Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Un total de 1,074 estudiantes reciben su título universitario tras culminar sus estudios en diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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De estos nuevos egresados, un total de 523 reciben una mención honorífica en las categorías Cum Laude, Magna Cum Laude y Summa Cum Laude, como reconocimiento a su destacado desempeño académico.

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Este 18 de septiembre, durante las jornadas de la mañana y la tarde, la UNAH realiza la entrega de títulos a los nuevos profesionales. En la jornada matutina fueron convocados los egresados de las carreras de Odontología, Química y Farmacia, Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas.

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En horas de la tarde se entregarán los títulos a profesionales de las facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ciencias y Ciencias Espaciales.

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Entre las carreras con mayor número de graduados destacan Enfermería, con 81 nuevos profesionales, seguida de Informática Administrativa, con 75 egresados.

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A la lista de carreras con más graduados se suma Ciencias Jurídicas, con 68 profesionales. Además, en esta promoción se incorporan egresados de programas de doctorado, maestría y siete profesionales de una especialidad.

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En la ceremonia estuvo presente el rector de la UNAH, Odir Fernández: “Deben buscar la verdad con rigor y con humildad. La UNAH está llamada a ser un lugar donde se piensa con calma y se argumenta con respeto”.

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“No persigan los sueños de los demás, sigan los caminos que sientan importantes para ustedes. Confíen en sí mismos. Permítanse errar, pero exíjanse recuperarse”, aconsejó Odir Fernández.

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