Floridalia Aguilar, viral por su manifestación durante discurso de Nasry Asfura, revela que aún no es doctora

Frente al BCIE se encontraba el presidente Nasry Asfura, quien participaba en las actividades conmemorativas del 15 de septiembre, y Floridalia llegó vestida con un traje de baño a protestar por la salud de Honduras. Fue retirada del lugar por dos agentes policiales; sin embargo, el presidente Asfura solicitó que la dejaran en libertad y posteriormente le pidió disculpas.