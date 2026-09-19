Floridalia Aguilar, viral por su manifestación durante discurso de Nasry Asfura, revela que aún no es doctora

Floridalia Aguilar, quien se hizo viral por su protesta del 15 de septiembre ante el presidente Nasry Asfura, reveló que aún no es doctora y sorprendió al decir lo que hará cuando sea oficialmente médico.
Floridalia Aguilar suele llamar la atención durante sus manifestaciones utilizando poca ropa y portando pancartas en las que expone sus mensajes. El 15 de septiembre llegó hasta las inmediaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para protestar ante el presidente Asfura.
Frente al BCIE se encontraba el presidente Nasry Asfura, quien participaba en las actividades conmemorativas del 15 de septiembre, y Floridalia llegó vestida con un traje de baño a protestar por la salud de Honduras. Fue retirada del lugar por dos agentes policiales; sin embargo, el presidente Asfura solicitó que la dejaran en libertad y posteriormente le pidió disculpas.
Ella protestaba por el pago de salarios a los médicos que durante varios días han permanecido en asambleas y por los demás problemas que hay en el sector. Durante la manifestación apareció en ropa interior, acompañada de varios collares y una peluca azul
Al ser entrevistada por EL HERALDO, Floridalia expresó su respaldo al mandatario y dijo: “Nuestro presidente actual fue el mejor alcalde de la capital hondureña, fue excelentísimo alcalde. Entonces, a él nada le cuesta en menos de 24 horas pagarles a los doctores y que vuelvan a sus centros de trabajo y problema arreglado”
Sin embargo, en las últimas horas reveló que no es doctora. Ella precisó que está terminando sus estudios de Medicina, pero falta poco para graduarse.
"No soy doctora, estoy terminando mis últimas clases de Medicina. Siento que el pueblo me necesita", dijo Aguilar.
Y sorprendió con lo que dijo que hará cuando se gradúe: "Voy a tirar la toga y me voy a quitar la ropa, el día que yo me gradúe me voy a quitar hasta la ropa interior", afirmó.
Floridalia Aguilar ha sido vista en el Hospital Escuela, pero aún no funge como doctora, sin precisar sus funciones verdaderas en el sistema de salud hondureño.
Ella es seguidora del Partido Nacional y en el pasado marchó a favor de Juan Orlando Hernández.