Con yoduro de plata: ¿Cómo se estimularán las nubes en Honduras para provocar lluvias?

La sequía cada vez empeora en Honduras y las autoridades buscan alternativas para enfrentar sus efectos. La estimulación de las nubes comenzará con unos 20 vuelos sobre las zonas afectadas por la falta de lluvias. Los vuelos estarán a cargo de la empresa mexicana Startup Renaissance.Con la estimulación artificial de nubes, las autoridades buscan provocar lluvias sobre 2.3 millones de hectáreas en zonas afectadas por la sequía en Honduras. ¿Cómo se hará y cómo funciona?