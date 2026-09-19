Con yoduro de plata: ¿Cómo se estimularán las nubes en Honduras para provocar lluvias?

La sequía cada vez empeora en Honduras y las autoridades buscan alternativas para enfrentar sus efectos. La estimulación de las nubes comenzará con unos 20 vuelos sobre las zonas afectadas por la falta de lluvias. Los vuelos estarán a cargo de la empresa mexicana Startup Renaissance.Con la estimulación artificial de nubes, las autoridades buscan provocar lluvias sobre 2.3 millones de hectáreas en zonas afectadas por la sequía en Honduras. ¿Cómo se hará y cómo funciona?
Posteriormente, los aviones liberarán yoduro de plata. En cada vuelo se utilizarán aproximadamente 100 litros de esta sustancia, según el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina. ¿Cómo ayudará esto a generar lluvia?
Hay que tener en cuenta que no se puede estimular cualquier nube, ya que la humedad es clave. El procedimiento requiere condiciones atmosféricas adecuadas, entre ellas suficiente humedad, inestabilidad atmosférica y corrientes de aire ascendente. Es decir, debe haber nubes con potencial para producir lluvia.
El yoduro de plata actúa como un agente de nucleación: favorece que el agua presente en las nubes se agrupe en partículas de mayor tamaño. Si las condiciones atmosféricas son apropiadas, esas partículas pueden crecer hasta caer en forma de precipitación.
Los vuelos buscarán zonas específicas donde las condiciones sean favorables, principalmente regiones afectadas por la sequía. Entre ellas se encuentran el Corredor Seco, el valle del Aguán y sectores del centro del país, incluida Tegucigalpa.
El objetivo de las autoridades es que las lluvias estimuladas tengan una cobertura de aproximadamente 2,3 millones de hectáreas.
El propio director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, señaló que la humedad y las condiciones atmosféricas son indispensables para intentar estimular las nubes.
¿Ha funcionado en otras zonas? La empresa mexicana encargada de la “estimulación artificial” de las nubes es Startup Renaissance. Su representante, Alejandro Trueba, indicó que la compañía ya ha prestado este servicio en zonas áridas y semiáridas de México.
Trueba añadió que, según la experiencia de la empresa, en algunos casos se logró que las precipitaciones superaran en un 60 % las cantidades esperadas. Sin embargo, reiteró que para realizar la estimulación de las nubes deben existir condiciones adecuadas de humedad.
Desde el pasado miércoles comenzó a llover de forma torrencial en algunas regiones del norte y oeste del país, mientras que en Tegucigalpa las precipitaciones fueron muy leves. La sequía en algunos sectores del sur del país arruinó el 100 % de los cultivos de granos básicos, como maíz y frijoles, además de afectar a la ganadería, la industria azucarera y otros sectores productivos.